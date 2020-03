Politiikka

Kainuussa koronaohje täsmentyy päivittäin – 1 200 urheilijan talvikisat peruttu Politiikka Aimo Vainio Kainuussa rajoitetaan flunssaisten vierailuoikeutta sairaalaan. Ensimmäinen toimi epäilyssä on soitto päivystykseen.

Miska Puumala

Suositus etätöistä tuo Kainuun Sotelle lisää koronaan liittyvää työtä, sillä etäyhteydet on varmistettava. ”Asennetaan etäyhteyksiä. Kartoitus on käynnissä”, Soten johtaja Maire Ahopelto sanoo. Olli-Pekka Koukkari (oik.) on Kainuun Soten Infektioylilääkäri.

Varautumisen taso korona­viruksen aiheuttamaan uhkaan on noussut päivittäin terveydenhuollossa. Kainuussa ohjeita päivitettiin torstaiaamuna ja uudestaan iltapäivällä. Pohdinnassa oli eilen esimerkiksi, pitäisikö yleisötapahtumia perua. Nyt on jo peruttu talviurheilukisa Barents Games. Sinne odotettiin 1 200:aa nuorta urheilijaa. "Norja ja Venäjä ilmoittivat, että eivät tule. Odotetaan valtakunnallisia ohjeita. Sen mukaan toimitaan", Kainuun Sote -kun­ta­yh­ty­män joh­ta­ja Maire Ahopelto sanoi aamupäivällä. Iltapäivällä ohjeita täsmennettiin Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen THL:n ja maan hallituksen linjausten mukaisiksi. Hallitus päätti, että yli 500 hengen tilaisuudet perutaan. Kainuussa ei torstain iltapäivään mennessä ollut ilmennyt yhtään tartuntaa tai tehty testejä. Torstaina annettiin vierailu­kielto akuutti- ja pitkäaikaisosastoille henkilöille, joilla on hengitystieinfektion oireita. Myös lievät oireet estävät vierailut. Ahopellon mukaan THL:n ohjeissa ei ole yleisesti erityistä painoa suojata vanhuksia. Virus aiheuttaa useammin vakavia oireita juuri ikääntyneille. Korkein riski on yli 80-vuotiailla. Palvelukodeille ja hoitolaitoksille THL on antanut erikseen ohjeistusta. THL myös kehottaa mieluummin soittamaan vanhuksille kuin vierailemaan. Isovanhempia ei kannata pyytää hoitamaan sairasta lasta. Hoivayritys Attendo kehotti maanantaina välttämään vierailijoiden käyntejä vanhusten hoitokodeissa. Keskiviikkona se suositteli painokkaasti välttämään käyntejä. Attendo ei voi kieltää vierailuja mutta haluaa suojella vanhuksia koronavirukselta. Yhtiö selvittää tablettien hankkimista hoivakoteihin, jotta yhteydenpitoa omaisiin voi jatkaa verkon avulla. Myös Mehiläinen ja Esperi Care ovat tiukentamassa linjaa, MTV kertoo. Pääpaino Kainuussa on eristää mahdolliset viruksen saaneet kotihoitoon. Ohje on ensin soittaa ja sitten toimia ohjeiden mukaan. Testejä otetaan toistaiseksi, jos on vieraillut tartunta-alueella tai ollut sellaisen henkilön kanssa kontaktissa ja on hengitysteiden oireita. Testistä päättää lääkäri. Kainuun keskussairaalassa testejä varten on varattu oma sisäänkäynti ja tilat. "Testi otetaan niin, että muiden potilaiden kohtaamista ei ole. Puhelinpäivystys on päivystyksen yhteydessä, joten lääkäriä voi konsultoida heti", Ahopelto sanoo. Ambulansseja todennäköisesti ei tarvita, sillä yhteydenoton aikaan epäilyvaiheessa potilaat ovat vielä hyvässä kunnossa. Soittopalvelu on ollut käytössä jo yli kymmenen vuotta, joten siihen on totuttu. Kainuun Sotessa hoidetaan myös koko Suomen varusmiesten puheluneuvonta. Palvelussa on ollut jonkin verran ruuhkaa. Sitä on pyritty purkamaan kehottamalla työnantajia myöntymään sairauslomaan omalla ilmoituksella. "Jos sairauslomaa saisi omalla ilmoituksella vaikka viisi päivää, ei sairaanhoitajan todistuksia tarvittaisi niin paljon." Keskussairaalassa on eristyshuone. Testin tuloksen valmistuminen voi kestää päivän. "On suunnitelma, että lisäpaikkoja tehohoitoon voidaan ottaa käyttöön", Ahopelto sanoo. Hallituksen suositus etätyön tekemisestä lisäsi myös Kainuun Soten hommia. Kuntayhtymä myy osalle kuntia tietohallinnon, ja sen tehtävä on varmistaa etätyöläisten tietokoneyhteydet.