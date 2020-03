"Jäykkä lainsäädäntö hidastanut liikkumisen rajoittamista", katsoo pääministeri

VALTIONEUVOSTON KANSLIA

Pääministeri Sanna Marinin mukaan ravintoloiden sulkemista selvitetään. Liikkumiseen on myös tulossa rajoituksia.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) vahvisti maanantaina puoliltapäivin Twitterissä, että hallitus kaavailee ihmisten liikkumisen rajoittamista, jotta koronaviruksen leviämistä voidaan hidastaa.

"Lainsäädäntömme on osoittautunut osan toimenpiteiden osalta jäykäksi", hän sanoi viitaten siihen, että esimerkiksi ravintoloissa käyntiä ei voida nykylakien puitteissa kieltää.

Marinin mukaan hallitus valmistelee muun muassa rajoituksia yksityisten tilojen kuten ravintoloiden sulkemisen osalta. Myös muu liikkumisen rajoittaminen on valmistelussa, mutta valmistelu vie parhaimmillaankin päiviä.

Hallituspuolueiden johtajat kokoontuvat tätä varten maanantaina iltapäivällä.

Liikkumisen rajoittamiseen kaavailtuja rajoituksia taustoitti hallituksen infossa aamupäivällä oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen.

"Meillä ei ole mahdollisuutta kieltää elinkeinotoimintaa. Tartuntalaki soveltuu siihen muutamilta kohdin ja esimerkiksi kaupalliseen päiväkotitoimintaan tätä on jo sovellettu", hän sanoi.

Kuntien ja muissa kulttuuripalveluissa näyttää taas toimineen hyvin annettu suositus niiden peruuttamisesta.

"Sen sijaan esimerkiksi ravintoloiden aukiolon kieltäminen edellyttäisi jonkin nykylain muuttamista", hän totesi.

Ravintoloiden ja baarien ylläpitäjiltä voi Timosen mukaan edellyttää vastuullista harkintaa siinä, missä esimerkiksi kulttuuritilaisuuksien järjestäjiltä.

"Kun kokoonnutaan pieneen tilaan, siellä tartunnan riski kasvaa."

Timonen ei lähtisi sulkemaan kaikkia ravintoloita, sillä ruokahuoltoa, esimerkiksi ulkopuolelle toimitettavia aterioita, tarvitaan nyt ihmisten ollessa kotona normaaliakin enemmän.

Kansliapäällikkö nosti esiin myös kysymyksen, joka on noussut esiin matkustusrajoitusten yhteydessä: saako matkustaa maan sisällä mökille?

"Vastuullista toimintaa ei ole, että siirrytään tiiviisti asutusta etelästä muualle maahan ja kasvatetaan siellä riskiä", hän painotti.

"Silti ei voi sanoa, että kaikki on vaarallista. Osa ihmisistä on tehokkaammin eristettynä kesämökillään, jos on jo mennyt sinne runsaan tarvikevaraston kanssa. Minusta on vaikea ajatella, että se olisi koronan leviämisen rajaamistavoitteiden vastaista."

Lue myös:

Kulmuni Ylellä maanantaiaamuna: Liikkumista rajoitetaan pian lisää