"RKP ei ole pelkkä kielipuolue" – Madelene Lindqvist: "Ruotsin kielen vaalimiseen tarvitaan yhteinen tahto ja muitakin puolueita"

Madelene Lindqvist on ruotsalaisen kansanpuolueen RKP:n kunnanvaltuutettu Vöyrillä. "Pidin tärkeänä, että kylästä on oma valtuutettu."

Madelene Lindqvist on parhaillaan perhevapaalla, jonka jälkeen hän palaa toiminnanjohtajan työhönsä ruotsinkielisen Pohjanmaan maataloustuottajien liittoon.

Ruotsalainen kansanpuolue muistuttaa ruotsin kielen ja ruotsinkielisten palveluiden tärkeydestä. Madelene Lindqvistin mielestä RKP ei kuitenkaan ole pelkkä kielipuolue.

”RKP on yksinään liian pieni vaalimaan ruotsin kielen asemaa Suomessa. Kyllä siihen tarvitaan yhteinen tahto ja muiden puolueiden työtä myös."

Lindqvist asuu perheineen Vöyrin Pensalassa Österbyn kylässä. Österbystä oli Vöyrin valtuustossa kunnanvaltuutettu, mutta viime vaaleissa hän ei enää asettunut ehdolle.

"Pidin tärkeänä, että kylästä on oma valtuutettu", Lindqvist kertoo miettineensä. Niinpä ehdokkuuteen oli helppo suostua, kun häntä pyydettiin mukaan RKP:n listalle.

”Nyt olen valtuustossa ensimmäistä kauttani, minut valittiin kevään 2017 kuntavaaleissa.”

Madelene Lindqvist osaa suomea hyvin, ja hän on opiskellut suomen kielellä Helsingin yliopistossa.

”On kuitenkin erittäin tärkeää, että esimerkiksi terveydenhuollon palvelut saa omalla äidinkielellään. Sama pätee päivähoitoon ja kouluihin.”

Agnes Häggblom on kohta puolitoistavuotias. Hänen äitinsä Madelene Lindqvist on yksi RKP:n kunnanvaltuutetuista Vöyrillä. Valtuustossa on 27 valtuutettua, joista 26 kuuluu RKP:n ryhmään.

Vaasan vaalipiirissä ja etenkin Pohjanmaan maakunnassa ruotsalainen kansanpuolue on iso puolue. Onko ruotsia äidinkielenään puhuville tarjolla muita vaihtoehtoja kuin RKP?

”Vaihtoehtoja on tarjolla”, Lindqvist sanoo. ”Olen itse kotoisin Pedersörestä, jossa kristillisdemokraaatit on vahva puolue."

Pedersören lisäksi kristillisdemokraatit on vankka kannatus esimerkiksi Luodossa, jossa se on suurempi puolue kuin RKP.

Aika monessa ruotsinkielisen Pohjanmaan kunnassa valtuustossa on myös sosiaalidemokraattien edustaja. Yksi sosiaalidemokraattien piirijärjestöistä on ruotsinkielinen. On muitakin puolueita, joilla on ruotsinkielistä toimintaa.

Nykyisen hallituksen ajamista asioista Madelene Lindqvist kiittää esimerkiksi perhevapaauudistusta.

Madelene Lindqvist on tällä hetkellä perhevapaalla. Hänen työpaikkansa on Österbottens Svenska Producentförbund eli ruotsinkielisen Pohjanmaan maataloustuottajien liitto.

Maatalouden ja maaseudun asiat ovat häntä lähellä myös kunnanvaltuutettuna.

”Olen Vöyrin maaseutulautakunnan jäsen. Lisäksi olen rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsen.”

Lindqvistin mielestä on erittäin tärkeää, että RKP on jälleen hallituspuolue.

”Hallituksessa pystyy vaikuttamaan asioihin aivan toisin kuin oppositiossa.”

Nykyisen hallituksen ajamista asioista Lindqvist kiittää esimerkiksi perhevapaauudistusta.

”Pidän hyvänä, että tulossa entistä tasa-arvoisempi perhevapaamalli. Toivottavasti uudistus hyväksytään pian.”

