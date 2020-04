Elinkeinoministeri Mika Lintilä ei hätkähdä yritystuista noussutta kohua — aikoo helpottaa koronatukien ehtoja entisestään

Jaana Kankaanpää

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) haluaa helpottaa yrityksille maksettavien kriisitukien ehtoja.

"Olen edelleen sitä mieltä, että koronan aiheuttamien vaikeuksien näkökulmasta tuen kriteerit ovat liian tiukat."

Ministeri tuo keskiviikkona esityksen, jolla tukien ehtoja helpotetaan.

"Kehittämisen ja innovaatioiden merkitystä tukien kriteerinä tullaan pudottamaan ja kiinteiden kulujen osuutta hyväksyttävissä kustannuksissa nostetaan merkittävästi."

Ravintoloille suunnitellaan omaa tukimallia. Ravintolat on lailla suljettu toukokuun loppuun asti.

Lintilä kertoi MT:lle jo lauantaina, että yritysten tukirahoitusta tarvitaan vielä useita miljardeja lisää jo päätettyjen tukitoimien lisäksi.

Hän sanoi pohtivansa myös mallia, jossa tukea hakeville yrityksille tehtäisiin ennen maksatusta vain pintapuolinen tarkastus. Jälkitarkastus sekä mahdolliset takaisinperinnät siirrettäisiin seuraavaan vuoteen.

"Ei missään nimessä kuitenkaan mitään villiä länttä, jossa raha lähtee heti kun paperit on pöydällä", ministeri täsmensi.

Tiistaina Lintilä kertoi käynnistävänä sisäisen tarkastuksen Business Finlandin myöntämistä yritystuista. Taustalla ovat mediassa esillä olleet tapaukset, jossa tukea ovat saaneet yritykset, jotka välttämättä eivät ole kärsineet koronakriisistä.

"Koska tulee näin paljon epäselvyyksiä on paras, että tarkistetaan tilanne", Lintilä sanoo. Yksittäistapauksiin hän ei ota kantaa.

"Hakemuksia on 35 000, niin varmasti siellä on monenlaisia tapauksia. On kaikkien kannalta hyvä katsoa, että päätökset on tehty oikein."

