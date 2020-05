Miten maatalousyrittäjän kannattaa toimia, jos koronan leviäminen tilalle koulujen avaamisen myötä mietityttää? MTK:n koulutusjohtaja neuvoo

Carolina Husu

Jos koronan leviäminen pelottaa, koulutusjohtaja neuvoo ottamaan rohkeasti yhteyttä lapsen koulun rehtoriin ja neuvottelemaan asiasta.

Peruskoululaiset palaavat etäopetukseen ensi viikon torstaina. Koulujen avaaminen on herättänyt joissain maatalousyrittäjissä pelkoja siitä, että koronavirus leviää maatiloille ja tilan toiminta häiriintyy sairastumisten myötä.

MTK:n koulutusjohtaja Susanna Aro muistuttaa Maaseudun Tulevaisuudelle, että viranomaisten ohjeistuksen mukaan koulusta pois jäämiselle ei ole perusteltua syytä, ellei kuulu koronaviruksen riskiryhmään tai ole karanteenissa.

Jos koronan leviäminen kuitenkin pelottaa, Aro neuvoo ottamaan rohkeasti yhteyttä lapsen koulun rehtoriin ja neuvottelemaan asiasta.

"Yleensä elämässä on paljon muitakin tilanteita, kuten lomia, joihin on saatu poissaololupia. Nyt on kuitenkin kyse kahdesta viikosta", Aro sanoo.

Siihen kannattaako lapselle lähtökohtaisesti yrittää hankkia poissaololupa oman alueen tautitilanteesta riippumatta, Aro ei halua ottaa suoraan kantaa.

"Tilanteet ovat niin erilaisia eri puolilla maata. Mielestäni tällaisesta mennään yli vain keskustelemalla."

