Kun Matti Nikkilä kirjoittaa mielipidekirjoituksen, on hänellä mielessään yksi ohje: "Sehän ampuu kohti"

”Suhde ruokaan ja toimeentuloon on hyvin vakava. Sitten on sellaisia muita tärkeitä aiheita."

Kai Tirkkonen

Matti Nikkilä seuraa uutisia tarkkaan. Mielipidekirjoitusten pohjana on oltava faktatieto, jonka vääristelystä ei parane jäädä kiinni.

Yksi Maaseudun Tulevaisuuden mielipidesivulle säännöllisesti kirjoittavista on Matti Nikkilä Limingasta. Hänen tekstinsä ovat ytimekkäitä.

”Mielessä on lainaus Tuntemattoman sotilaan Rokalta: Perkele, sehän ampuu kohti. Mielipidekirjoituksen pitää olla sellainen juttu.”

Kirjoituksissa on yleensä vain noin 20 lausetta.

”Alku, väli, jossa on varsinainen asia ja sitten loppu. Asiasta pitää olla näkemys ja sen käsittelyyn pitää olla uskallus. Silloin ihmiset sen lukevat.”

Vaikka Nikkilä pyrkii ampumaan kovilla, on pohjalla aina kunnioitus.

”Juttu on hyvä, kun se on arvostava. Esimerkiksi maanviljelijä on lähtökohtaisesti minulle hyvin arvostettava henkilö.”

Aiheet kirjoituksiin Nikkilä löytää seuraamalla tarkkaan politiikkaa ja uutisia. Se on kirjoittajalle pakollinen harrastus.

”Pohjaksi on oltava faktoja. Vääristelystä ei parane jäädä kiinni.”

Nikkilä arvostaa myös lehtien ammattilaisia: he kontrolloivat julkaistuja kirjoituksia eikä palautettakaan tule mistä sattuu kuten kommenttipalstoilla tai sosiaalisessa mediassa.

”Netissä on yleistä sellainen inhottava henkilöön menevä arvostelu, ei pysytä asiassa.”

Nikkilä kertoo olevansa vuoden 1947 mallia, ”mutta loppuvuoden, se pitää muistaa sanoa”. Työuransa hän on tehnyt rakennusmestarina ja rakennusalan opettajana. Rakennuksia on syntynyt itsellekin maakellareista lähtien.

Yksi niistä on mökki Siikajoella. Vesistö oli myös Nikkilän ensimmäisiä mielipidekirjoitusten aiheita.

”Jätteiden laskeminen Siikajokeen oli minulle kova paikka, kirjoitin kovasti sitä vastaan. Olen tehnyt kirjoituksia ihan nuoresta pitäen.”

Sotavuodet ja niiden jälkeinen puute vaikuttivat Nikkilän arvomaailmaan. Hänelle muistot nälkäiseksi jäämisestä ovat kirkkaita.

”Suhde ruokaan ja toimeentuloon on hyvin vakava. Sitten on sellaisia muita tärkeitä aiheita. Ne lähtevät siitä, että kunnioitan kirkkoa ja siihen liittyviä arvoja. Olen perhearvojen raiskaamista vastaan.”

Kun julkkikset mainostavat avioituvansa viidettä kertaa, nousevat Nikkilän karvat pystyyn.

”Heitä kohdellaan sankareina. En tykkää siitä. Omat jalat on niin tympiän tukevasti maassa.”

Kepulaiseksi itsekään kuvaavan Nikkilän mielestä nyky­mediaa vaivaa ”hakkaraiskammo”. Hänen mielestään maahanmuuttajien motiivien rehellisyydestä on pystyttävä keskustelemaan.

”Ihmisen väriä ei tietenkään saa missään tapauksessa arvostella. Suomen on kykyjensä mukaan tehtävä osansa pakolaiskriisissä, mutta sitä ei saisi käyttää poliittisena käsi­kassarana.”

Nikkilä lähettää kirjoituksensa aina yhteen lehteen ja kyselee joskus perään, aikooko toimitus julkaista sitä.

”Jos eivät julkaise, voin laittaa sen toiseen lehteen. Aika lailla ovat julkaisseet.”

Nikkilä on ottanut MT:ssa julkaistuissa kirjoituksissaan kantaa metsätalouteen, tuulivoimaan, ympäristönsuojeluun ja tuoreimmassa hallituksen velanottoon (8.5.). Korona­kriisiä hän on seurannut huolestunein mielin.

”Kammottava tuo rahatilanne. Velkaannumme sellaista vauhtia. Ruotsi teki viimeksi voitollisen budjetin, Norjassa on liikaa rahaa, Tanskassa menee hyvin. Me olemme Pohjois­maiden joukossa reppanoita. Velkaa liikaa.”

”Entä sitten, kun meidän on tultava omillamme toimeen eikä Suomeen anneta rahaa? Sipilän hallituksen aikana maksettiin velasta 2 miljardia pois. Sitten tuli Rinteen porukat ja muutaman viikon päästä oli kuin entisen isännän kauppa uusilla omistajilla: perseellään.”

Puolueiden puheenjohtajien rivi on hänen mielestään vielä kaunis, mutta miten käy sitten kun joutuu pudottelemaan ilkeitä asioita?

”Se on ilman muuta edessä tämän jälkeen kun koronasta päästään.”

Viime aikoina Nikkilä on seurannut myös Yhdysvaltojen ja Kiinan kiistaa koronaviruksen alkuperästä ja sen leviämisestä. Hänen mielestään Donald Trumpin haukkumisesta on tullut turha ja epäkunnioittava harrastus.

”Minusta Suomi saisi olla siinä varovainen, tulee pienelle valtiolle vahinko. Trump nosti Yhdysvaltojen talouden ennen kriisiä, sitä pitää edes vähän kunnioittaa.”

MT:n mielipidekirjoitukset