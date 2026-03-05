Mineraaleista odotettavissa miljardipotti Suomelle Mineraalitalous vahvistaa Suomen ja koko Euroopan omavaraisuutta ja huoltovarmuutta.

Jaa Kuuntele

Mineraalialan koetehdas ja tutkimusympäristö GTK Mintec Outokummussa. Kuva: GTK / Matti Immonen

Jukka Hämäläinen

Ilmastotavoitteet voivat jopa 40-kertaistaa kriittisten mineraalien kysynnän vuoteen 2040 mennessä.

Puolustusteollisuuden ja sähköistyvän yhteiskunnan tarpeet kasvattavat esimerkiksi akuissa ja elektroniikassa käytettyjen mineraalien ja niistä saatavien metallien kysyntää.

Pelkästään kestävän akkutuotannon ja vihreän teräksen globaali kasvupotentiaali on arviolta 27–29 miljardia euroa vuoteen 2035 mennessä.

Suomi tunnetaan jo suurena pelurina Euroopan mineraalisektorilla. Yli puolet maailmanlaajuisesta kuparista tuotetaan suomalaisella teknologialla ja kymmenen prosenttia maailman koboltista jalostetaan Suomessa.

Suomella on hyvät edellytykset poimia osansa mineraalien luomasta talouspotentiaalista.

Tavoitteeseen yltämiseksi VTT:n, Aalto-yliopiston ja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tutkijat ehdottavat useita toimenpiteitä.

Niitä ovat pitkäjänteinen mineraalitalouden tutkimusohjelma, monitieteisen kriittisten mineraalien tutkijakoulun perustaminen, mineraaliosaamisen kehittäminen ja yhteistyö innovaatioiden kaupallistamiseksi.

”Suomalaisella mineraalisektorilla on jo vahvoja teknologiayrityksiä. Tämä luo hyvän pohjan sille, että ehdotetut toimenpiteet vauhdittavat sekä olemassa olevien yritysten uudistumista että synnyttävät uusia tuotteita, startup-yrityksiä ja työpaikkoja. Tällä on suora vaikutus Suomen talouskasvuun”, VTT:n toimitusjohtaja Kalle Härkki painottaa tiedotteessa.

Mineraalitaloudessa Suomen kumppaneina voivat toimia Ruotsi ja Norja, joilla myös on strategisesti tärkeitä mineraalivarantoja ja valmiit teknologiat niiden hyödyntämiseen.