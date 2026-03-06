Kulta Katriina -suodatinkahvissa vierasesineriski Joihinkin suodatinkahvipakkauksiin on saattanut päätyä silmällä havaittavia metallipaloja.

Mainittujen tuote-erien tuotteita ei tule valmistajan mukaan käyttää. Kuva: Janiko Kemppi

Uutiset | Ruoka Eija Vallinheimo

Meira oy on ilmoittanut tuotantolinjalla tapahtuneesta laiterikkoontumisesta, jonka takia joihinkin suodatinkahvipakkauksiin on saattanut päätyä silmällä havaittavia metallipaloja.

Kuva: Meira oy

Kahvia valmistettaessa suodatinkahvinkeittimellä mahdolliset metallipalat jäävät suodatinpussiin, eivätkä päädy kahvijuomaan tai sitä kautta elimistöön.

Valmistaja ilmoittaa kuitenkin, että kyseisten erien tuotteita ei tule käyttää.

Ruokaviraston tiedotteen mukaan vierasesineriski koskee tuotetta Kulta Katriina Perinteinen suodatinkahvi, 500 g, ja vain parasta ennen -päiväyksiä 23.8.2027, 24.8.2027, 26.8.2027, 1.9.2027 ja 5.9.2027.

Meira kertoo, että kuluttajat voivat palauttaa kyseisellä päivämäärällä olevat tuotteet siihen myymälään, josta tuote on ostettu. Myymälä hyvittää palautetut tuotteet kuluttajalle.