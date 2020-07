Politiikka

Ympäristöministeri Mikkonen uskoo vihreän elvytyksen mahdollisuuksiin ja puolustaa energiaturpeen veronkorotusta Politiikka Hermanni Härkönen "Vuoropuhelua ja yhteistyötä viljelijöiden kanssa on selvästi paikallaan lisätä", ympäristöministeri arvioi maanantaisen viljelijägallupin huonoa tulostaan.

Sanne Katainen

Mikkonen ei usko, että tiukka ympäristölainsäädäntö karkottaa yrityksiä Suomesta. "Se, että meillä on tiukka ympäristölainsäädäntö, on myös osoitus heille siitä, että toiminta on kaikilla kansainvälisillä mittareilla ympäristöystävällistä"