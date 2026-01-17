Kotitalouksien talletukset tileillä paisuvat — S-Pankki paimentaisi asiakkaidensa 10 miljardin käyttelytileiltä osan rahastoihinsaKotitalouksien varautuminen ja kokemus taloustilanteen epävarmuudesta kasvattaa edelleen kuluttajien talletuksia pankkien käteistileillä.
”Ihmiset eivät koe oloaan turvalliseksi, käteisvarat tileillä kasvoivat viime vuonnakin merkittävästi”, arvioi S-Pankin varallisuudenhoidon johtaja Mike Peltola.
Säästämistä se on käteistileillekin säästäminen, mutta maksettava korko talletuksista käyttelytileille on hyvin alhainen. S-tilin korko asiakasomistajille on 0,10 prosenttia vuodessa, ei-asiakasomistajille 0,01 prosenttia.
S-Pankin viimeisimmän tammi—syyskuun osavuosikatsauksen mukaan talletuksia osuustoiminnallisen S-Pankin käyttelytileillä oli 10,1 miljardia euroa.
”Pankkiliiketoiminnassa suomalaisten taloudellinen varovaisuus näkyi talletuskannassa, joka jatkoi kasvuaan ja oli syyskuun lopussa 10 145 (9/2024: 8 493) miljoonaa euroa”, S-Pankki raportoi kolmannen vuosineljänneksen tulosraportissaan.
S-Pankin osuus talletuksista Suomessa on noin kahdeksan prosenttia. S-Pankilla on 839 000 asiakasta, eikä sen asiakkaiden säästämismoodi ole poikkeus Suomen pankkikentässä.
Suomen Pankin tilastojen mukaan kotitalouksien talletuskanta oli viime marraskuun lopussa kaikkien aikojen suurin, 115,7 miljardia euroa. Kanta kasvoi vuodessa 4,3 prosenttia. Talletuskannasta yön yli -talletukset olivat 70,7 miljardia euroa eli 61 prosenttia. Yön yli -talletuksiin sisältyvät käyttötilit ja ja tilit, joilta varoja voi siirtää vapaasti.
”Meidän pitää puhua säästämisestä ja sijoittamisesta.”
S-Pankin haasteena on Peltolan mukaan saada suurempi osa käteistileillä makaavista miljardeista euroista tuottamaan paremmin sen hallitsemissa rahastoissa:
”Meidän pitää puhua säästämisestä ja sijoittamisesta. Mikrosäästämisen palvelujen piirissä käyttäjiä on jo 130 000. S-ryhmän palveluista kertyviä bonuksia tai debit-korttimaksuista voi siirtää vaikka 50 senttiä kerrallaan S-rahastoihin.”
S-Pankilla on mikrosäästäjille palvelussaan kaksi rahastoa. Säästäjä-palvelussa olevien rahastojen painotus määräytyy asiakkaan oman riskiprofiilin mukaan.
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