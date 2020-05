Hallituksen sisällä täysin eri näkemys valkoposkihanhista – keskusta ja RKP tahtovat pienentää kantaa, vihreät vastustaa

Lari Lievonen

Valkoposkihanhien kasvanut kanta on aiheuttanut valtavaa tuhoa viljelyksille muuttoreittien varrella.

Ennätykselliset tuhot valkoposkihanhien muuttoreittien varrelle jäävillä viljelyksillä ovat aiheuttaneet paikallisille viljelijöille paitsi taloudellisia menetyksiä, myös tyytymättömyyttä ympäristöministeriötä kohtaan.

Paikalliset eivät näe hanhiongelmaan enää muuta ratkaisua kuin kannan vähentämisen. Ainakaan tähän mennessä siihen ei kuitenkaan ole saatu vielä lupaa.

Ympäristöministeri Krista Mikkonen (vihr.) lupasi keskiviikkona saapua tutustumaan pahimpiin tuhoalueisiin ensi tiistaina yhdessä maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) kanssa.

Ympäristöministerin mukaan tilanteeseen on löydettävä nopeasti ratkaisuja. Hän ei kuitenkaan ota kantaa siihen, mitä nämä ratkaisut mahdollisesti olisivat.

"En osaa tässä vaiheessa vielä sanoa. Tärkeää on, että viljelijät saavat korvauksia niistä tuhoista, mitä siellä on aiheutettu.

Nopeita toimia ministeriltä on vaatinut myös ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Hannu Hoskonen (kesk.):

"Ministeri Mikkosen on tehtävä kaksi asiaa. Ensimmäisenä on myönnettävä poikkeusluvat lintujen ampumiseen kaikilla pelloilla, joissa tarvetta on. Toiseksi valkoposkihanhien suojametsästys on aloitettava viipymättä. Emme voi antaa sadon tuhoutua", Hoskonen sanoo.

Hän myös vaatii, että valkoposkihanhi on siirrettävä luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien listalta metsästettävien lajien joukkoon.

"Näinhän Ruotsi ja Viro ovat jo tehneet. Naurettavinta on, että perustelu tälle pelleilylle on valkoposkihanhen uhanalaisuus."

Keskustan ryhmäjohtaja Antti Kurvinen vahvistaa puolueen olevan Hoskosen linjoilla.

Niin ikään RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz pitää realistisimpana vaihtoehtona kannan pienentämistä.

"Tässä voisi olla mahdollista toimia kuten hallitusohjelmassa todetaan merimetson suhteen, eli laatimalla strategia haittojen ennaltaehkäisemiseksi selvittämällä eri toimintavaihtoehtoja", Adlercreutz kommentoi mahdollista metsästyksen sallimista.

Pääministeripuolue SDP:n puolesta asiaa kommentoi maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Seppo Eskelinen.

Eskelisen mielestä hanhien aiheuttamat tuhot tulee korvata viljelijöille ja haittoja pyrkiä vähentämään paikallisesti. Kannan säätelyä suojametsästyksellä voi hänen mukaansa olla tarpeen pohtia.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari sen sijaa ei näe lintujen vähentämistä vaihtoehtona, vaan muistuttaa valkoposkihanhien olevan rauhoitettu laji.

Tuhojen vähentämiseksi pitäisi hänen mukaansa löytää muita keinoja, kuten erillisiä lintupeltoja muuttoreittien varrelle.

"Esimerkiksi Suomen luonnonsuojeluliitto on esittänyt erillisten lintujen ruokailupeltojen vuokraamista. Tällöin linnut ruokailisivat niillä, ja muut pellot jäisivät rauhaan", Kari kommentoi.

"Hanhien aiheuttamia vahinkoja myös korvataan viljelijöille, kuten tähänkin asti on tehty."

Oppositiosta valkoposkihanhien kannan vähentämiselle löytyy enemmältikin tukea. Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmää johtavan Päivi Räsäsen mukaan hanhien suojelulle ei ole enää perusteita, vaan niiden rajoitetun metsästämisen voisi aloittaa satovahinkojen välttämiseksi.

Vielä jyrkemmän kannan ottaa kokoomuksen Kai Mykkänen, jonka mukaan valkoposkihanhi pitäisi lisätä riistalinnuksi EU:n tasolla. Välittömänä toimena vaaditaan hallitusta lisäämään poikkeuslupia alueilla, joissa linnut aiheuttavat suurta tuhoa.

Lue lisää:

Ministerit Mikkonen ja Leppä vierailevat ensi tiistaina valkoposkihanhien pahimmilla tuhoalueilla Keski-Karjalassa

Katso video: Hanhet syöneet tänä keväänä jo tuhansia hehtaareja rehunurmia – Pohjois-Karjalan viljelijät turhautuneita ja valmiita turvautumaan korpilakiin