Hallituksessa ilmiriita: Keskustan Mika Lintilä tyrmää Krista Mikkosen puheet turpeen veronkorotuksesta

Ei yhteisymmärrystä. Turpeen verokohtelu jakaa hallituksessa mielipiteitä. Sekä elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) että ympäristöministeri Krista Mikkonen (vihr. ) viittaavat kuitenkin samaan hallitusohjelmaan.

"Ajojärjestys ei saa muuttua siten, että turvetta korvattaisiin kivihiilellä tai ainespuulla", sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) Maaseudun Tulevaisuudelle.

Lintilän mukaan hallituksessa ei ole sovittu yhteisesti mitään energiaturpeen verokohtelun kiristämisestä.

Elinkeinoministeri Lintilä tyrmää näin ympäristöministeri Krista Mikkosen (vihr.) lausunnot energiaturpeen verokohtelun kiristämisestä.

Lintilä ei ollut vielä nähnyt ympäristöministeri Mikkosen vastakkaista lausuntoa STT:lle, mutta yhdestä asiasta hän on varma:

"Yhteisymmärrystä turpeen verokohtelun muuttamisesta ei ole."

Hallitus kokoontuu kehysriiheensä puimaan verokysymyksiä pääsiäisviikolla.

"Varmaan riiheen tuodaan useitakin veroja, ja niistä keskustellaan. Hallitusohjelma ei edellytä turpeen verotuksen kiristämistä. Hallitusohjelmassa on selkeä kirjaus siitä, että energiaturpeen käyttö vähintään puolitetaan 2030 mennessä", elinkeinoministeri Lintilä viittaa viime keväällä hyväksyttyyn hallitusohjelmaan.

Lintilän mukaan on myös turha perustella sillä, että joskus olisi tulossa uusia keinoja:

"Jos turpeen verotusta korotettaisiin, ne uudet keinot pitäisi olla heti (käytössä) eikä mahdollisesti tulevaisuudessa."

Hallitus kokoontuu huhtikuun alkupuolella päättämään tulevien vuosien taloudenpidon periaatteista. Päätöksiä odotetaan myös energiaverotuksesta. Hallituksen on määrä nostaa lämmityspolttoaineiden verotusta yhteensä 100 miljoonalla eurolla.

Energiaturpeen veroedun on pienennyttävä Mikkosen mukaan noin 20 miljoonaa euroa vuodessa, jotta turpeen veroetu ei parane suhteessa muihin lämmityspolttoaineisiin.

Turvetta lämmöksi ja energiaksi polttaneet ovat maksaneet valtiolle kolme euroa megawattitunnilta turveveroa. Vero on ollut kuitenkin kivihiilen polttamista matalampi.

"Meidän yhteinen ymmärrys on se, että lämmityspolttoaineiden verotusta nostetaan ja turve on yksi lämmityspolttoaineista. Mikä se määrä on ja mikä on turpeesta kokonaan luopumisen aikataulu, se on varmaan jotain mistä keskustellaan", Mikkonen sanoi tiistaina tiedotustilaisuudessa, jossa hän alusti kehysriihestä.

Energiaturpeen käytön on odotettu loppuvan 2030-luvulla päästöoikeuksien hinnan noustessa. Markkinoiden kehitystä voi vain arvioida.

Mikkosen mukaan tarvitaan veronkiristyksiä, jotta käyttö varmasti loppuu.

Turvetoimiala on tuonut esille sitä, että markkinat ja kallistuneet hiilidioksidin päästöoikeuden hinnat pitävät jo nyt huolen siitä, että turpeen energiakäyttö puolittuu vuoteen 2025 mennessä – jo viisi vuotta etuajassa.

Turve- ja energiayhtiö Vapo tiedotti tiistaina, että Vapo aikoo puolittaa hiilidioksidipäästönsä Suomessa vuoteen 2025 mennessä. Turpeen poltosta Suomessa aiheutuvasta miljoonasta hiilidioksidin päästötonnista lähtee puolet.

Tämä ei kuitenkaan tunnu riittävän hallituksessa mukana oleville vihreille. Sisäministeri ja vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo sanoi perjantaina politiikan toimittajien tilaisuudessa, että hän haluaa hallituksen päättävän turveverosta ja käytön puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä.

"Poliitikko ei voi ikuisesti odotella, että jotakin tapahtuu, hallituksen on toimittava", vastasi Ohisalo MT:n esittämään kysymykseen politiikan toimittajien tapaamisessa perjantaina Helsingissä.

