Keskustan Kärnä ihmettelee Pekkarisen tyytymättömyyttä maaseudun EU:lta saamaan lisärahoitukseen: "Puolueemme ei kaipaa nyt yhtäkään Väyrysen kaltaista, sivuraiteelle ajautuvaa besserwisseriä"

Jarkko Sirkiä

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä hämmästelee keskustan europarlamentaarikon Mauri Pekkarisen ja opposition EU:n elpymispakettia kohtaan esittämää kritiikkiä.

Kärnän mielestä pakettia kritisoivat poliitikot ovat unohtaneet, että EU:ssa on yhteiset sisämarkkinat. Mitään vaihtoehtoja paketille ei myöskään ole esitetty.

"Suomi onnistui neuvotteluissa niin hyvin kuin oli mahdollista. Olen äärimmäisen tyytyväinen maaseudun saamaan 0,5 miljardin euron lisärahoitukseen, jonka suurimpana maksajana toimii vastaavasti pääkaupunkiseutu. Paketti oli kokonaisuudessaan pienimuotoinen keskustalainen lottovoitto, mutta siltikin jotkut poliitikot jaksavat mököttää", Kärnä muotoilee lähettämässään tiedotteessa.

Pekkarista Kärnä kehottaa nukkumaan muutamankin yön yli ennen seuraavia, "väyryssyndroomaan" viittaavia kommentteja.

"Puolueemme ei kaipaa nyt yhtäkään Väyrysen kaltaista, sivuraiteelle ajautuvaa besserwisseriä. Maurin kannattaa säilyttää se valtiomiesmäisyys joka hänellä on ja tulla myös muistetuksi sellaisena. On hyvin ikävää, että hän on tässä kysymyksessä hypännyt oikeistopopulistien kelkkaan ymmärtämättä, että hän on aloittamassa taistelua Suomen maaseutua vastaan", Kärnä latelee.