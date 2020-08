Demokraatti: Lähes kaikki SDP:n piirijohtajat haluavat Annika Saarikon keskustan johtoon

Sanne Katainen

SDP:n piirijohtajat uskovat hallitusyhteistyön sujuvan paremmin, jos Annika Saarikosta tulee keskustan uusi puheenjohtaja.

SDP:n äänenkannattajana toimiva Demokraatti kysyi maanantaina kaikilta puolueen piirijohtajilta suosikkia keskustan puheenjohtajakisaan. Kolmestatoista piirijohtajasta lähes kaikki toivoivat Annika Saarikosta keskustan uutta puheenjohtajaa. Vain yksi piirijohtaja kannatti jatkoa Katri Kulmunin puheenjohtajakaudelle.

Saarikon kannattajat uskovat hallitusyhteistyön sujuvan paremmin hänen kanssaan.

"Annika on kaikissa puheissaan vakuuttanut sillä, että ollaan valmiita sitoutumaan hallitusohjelmaan eikä koko ajan sellaista tempoilevaa irtiottoa, mitä Kulmunilta on tullut", toteaa yksi Demokraatin kyselyyn vastanneista piirijohtajista.

Osa vastanneista kritisoi Kulmunia varsin kovasanaisesti. Yksi piirijohtajista jopa pohtii, että Kulmunin jatkokausi nostaisi entisestään SDP:n korkeita kannatusprosentteja.

"Jos ajatellaan meidän kannatusta, Kulmuni. Yhteistyön kannalta Saarikko. Hänen kanssaan on helpompi neuvotella asioista, jotka ovat meillekin tärkeitä. Olen kuullut, että Kulmuni on ollut vähän hankala persoona ja halunnut laittaa joka paikkaan oman sormenjälkensä."

Yksi piirijohtajista kannattaa Kulmunin jatkoa. Hänen mukaansa lyhyen aikaa puheenjohtajana toiminut Kulmuni ansaitsisi vielä mahdollisuuden näyttää kyntensä puheenjohtajana.

"Arvostan hänen työtään ja tiedän, että hän on enemmän sitä vasemman laidan keskustaa, että on tavallaan meitä lähellä. Hän on kuitenkin toiminut hyvin vähän aikaa puheenjohtajana ja haluaisin antaa hänelle vielä mahdollisuuden, mihin hän pystyy. Tiedän, että hän on kuitenkin sitoutunut hallitusohjelman peruslinjauksiin", piirijohtaja toteaa Demokraatille.

Demokraatin jutun pääset lukemaan tästä linkistä.