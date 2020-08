Metsien mies Petri Honkonen haluaa pelastaa hyvinvointiyhteiskunnan

Petri Blomqvist tel +3585056311

Petri Honkonen vaatii keskustan linjan kirkastamista. Saarijärveläisen mukaan maan talous on pakko saada nousuun muun muassa työmarkkinoita uudistamalla.

Saarijärveläinen toisen kauden kansanedustaja Petri Honkonen (kesk.) kertoo olevansa keskustalaisen arkkityyppi.

"Olen hyvinvointivaltion kasvatti, varusmiespalveluksen käynyt akateemisesti koulutettu isä ja luonnon keskellä, syrjässä elävä metsien mies", Honkonen lausui elokuun alussa Helsingissä järjestämässään tiedotustilaisuudessa.

Tuolloin Honkonen ilmoittautui mukaan keskustan puheenjohtajakisaan, jonka ennakkosuosikkeina pidetään istuvaa puheenjohtajaa Katri Kulmunia sekä tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikkoa.

"Kolmessa viikossa on kierretty Suomea ristiin ja rastiin, kymmenissä tilaisuuksissa. Fyysisesti jo vähän väsyttää, mutta mieli on innostunut", Honkonen sanoo.

Puheenjohtajakilpa huipentuu puolentoista viikon päästä keskustan hajautetusti järjestettävässä, pääpaikkanaan Oulussa pidettävässä puoluekokouksessa.

Tuolloin keskustaväki valitsee itselleen puheenjohtajan.

Honkonen kertoo uskovansa täysillä mahdollisuuksiinsa kisassa.

"Lähdin ehdolle, sillä minuun vedottiin voimakkaasti keskustan kentältä ehdokkuuden puolesta. Haluan tuoda oman vaihtoehtoni esiin keskustan johtamisesta, puolueen linjasta sekä siitä, miten Suomea pitäisi uudistaa", Honkonen toteaa.

"Puolueen menestyksen ratkaisee se, miten uskottavasti kykenemme viemään tavoitteitamme eteenpäin. Tällä hetkellä puolueen linja näyttää sekavalta ja sitä on kirkastettava", Honkonen vaatii.

Honkosen mielestä lähivuodet määrittelevät, miten suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan käy.

"Me suomalaiset ollaan saatu tämän hyvinvointiyhteiskunnan kautta todella paljon: koulutus, palvelut ja turvallisuutta. Nykyisen kaltainen malli pystytään kuitenkin pelastamaan vain, jos Suomi vaurastuu."

Saarijärveläisen mukaan maan talous on pakko saada nousuun.

"Talouden uuden nousun ytimessä on työmarkkinoiden uudistaminen esimerkiksi paikallisen sopimisen lisäämisellä. Suomalaiset on myös saatava vaurastumaan ja sijoittamaan omaisuuttaan kotimaahan."

Honkonen suosisi piensijoittamista verotuksellisesti.

"Jos tänne ei kerry pääomia, eivät yrityksemme menesty."

Saarijärven Kalmarissa keskellä maaseutua asuva metsänomistaja katsoo, että keskustan olisi otettava nykyistä vahvempi rooli maakuntien puolustamisessa.

"Keskusta on kyllä saanut 2000-luvulla hallitusvastuussa ollessaan yksittäisiä aluepoliittisia voittoja, mutta isossa kuvassa rohkeus on pettänyt ja laajempi visio on puuttunut", hän kritisoi.

"Keskustan pitää olla iso yleispuolue, joka hoitaa laajasti erilaisten kansalaisryhmien asiaa. Maakuntien elinvoimaisuus, elinvoimainen kotiseutu, on keskustan kaiken toiminnan ydintä", Honkonen painottaa.