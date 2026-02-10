Siirry pääsisältöön
Timber Online: Jykevästä tammesta maksetaan jopa 1 000 euroa kuutiolta Kroatiassa
Maatalousyrittäjyys ei ole enää viljelijän ainoa eläkkeen lähde
”Vastaavaa ei ole aiemmin nähty samassa mittakaavassa” – Kiina rakentaa sellulinjoja nykyisten tehtaiden kylkeen
Kiinan uusi sellukapasiteetti syö tuontisellun kysyntää tulevina vuosina.
Metsä
|
Metsäteollisuus
10.2.2026
18:00
Sami Suojanen
Artikkelin aiheet
sellumarkkinat
Kiina
metsäteollisuus
Valmet
sellukapasiteetti
