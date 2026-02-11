Yksityiset ylläpitävät 370 000 kilometrin tieverkkoa – näin vähän valtio antaa tukea Yksityisteiden kunto ratkaisee, kulkeeko puu metsästä, maito tilalta ja apu perille hätätilanteessa.

Yksityisteiden varrella sijaitsee 250 000 omakotitaloa, 190 000 vapaa-ajan asuntoa ja noin 40 000 maatilaa. Yrityksiä yksityisteiden varrella toimii yli 33 000. Kuva: Kari Salonen

Suomen pisin tieverkko ei ole valtion ylläpitämä, vaan yksityisteitä, joita on lähes viisi kertaa enemmän kuin valtion maanteitä. Yksityisteiden merkitys huoltovarmuudelle, elinkeinoelämälle ja arjen liikkumiselle on ratkaiseva, mutta niiden rahoitus ei vastaa nykyisiä tarpeita.

Yksityisteiden varrella sijaitsee satojatuhansia koteja ja vapaa-ajan asuntoja sekä kymmeniä tuhansia maatiloja ja yrityksiä.

”Yksityistiet eivät ole vain maaseudun pieniä sivuteitä.” Markus Lassheikki

Elintarvikeketjussa esimerkiksi maitokeräilyssä ajetaan yksityisteillä vuosittain yli 22 miljoonaa ajoneuvokilometriä. Yksityisteiden kunto ratkaisee, kulkeeko puu metsästä, maito tilalta ja apu perille hätätilanteessa. Metsäteollisuuden puusta yli 90 prosenttia kulkee yksityisteiden kautta eli käytännössä 4 000 puurekkaa päivässä.

”Yksityistiet eivät ole vain maaseudun pieniä sivuteitä, vaan keskeinen osa Suomen taloutta, huoltovarmuutta ja arjen sujuvuutta”, muistutti MTK:n johtaja Markus Lassheikki Suomen Tieyhdistyksen Yksityisteiden talvipäivässä Jyväskylässä.

Yksityisteiden ylläpito maksaa vuosittain noin 150 miljoonaa euroa, jonka rahoittavat pääosin tieosakkaat. Valtion yksityistieavustus on pudonnut 5,5 miljoonaan euroon, vaikka kestävä taso olisi arviolta 30 miljoonaa euroa vuodessa.

”Ilman pitkäjänteistä rahoitusratkaisua yksityisteiden kunto heikkenee, mikä vaarantaa biotalouden logistiikan, huoltovarmuuden ketjut ja ihmisten arjen liikkumisen”, Lassheikki totesi tiedotteessa.