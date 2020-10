Soten ulkoistaneiden 17 kunnan johtajat kirjeessään hallitukselle: Ulkoistaminen paras ratkaisu

Kimmo Haimi

Sosiaali- ja terveyspalvelunsa ulkoistaneet kunnat ovat olleet pääosin tyytyväisiä ulkoistamiseen: kustannusten kasvu on pysähtynyt ja kuntalaiset ovat tyytyväisiä. Kirjeessään hallitukselle kunnanjohtajat haluavat saada äänensä kuuluviin soten valmistelussa.

Sosiaali- ja terveyspalvelut (sote) yksityisille yhtiöille ulkoistaneiden 17 kunnan johtajat ovat lähettäneet pääministeri Sanna Marinille (sd.) ja hallituksen sote-ministerityöryhmän jäsenille kirjeen, jonka mukaan ulkoistaminen on ollut paras ratkaisu kunnille.

Kirjeestä vetovastuussa on Parkanon kunnanjohtaja Jari Heiniluoma.

Kunnanjohtajat vaativat, että hallitus tekee vaikutusarvioinnin kunnissa jo tehtyjen sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistusten hyödyistä, ennen kuin sote viedään eduskuntaan.

Johtajat kysyvät, kumpi vaarantaa palvelujen perustuslain mukaisten saatavuuden: laajojen ostopalvelujen kielto vai niiden salliminen.

Lakien valmistelussa ei ole kuultu ainuttakaan ulkoistuksen tehnyttä kuntaa, kunnanjohtajat protestoivat.

Hallitus on sote-esityksessään lähestulkoon kieltämässä yksityisten ja yhdistysten osallistumisen sote-palvelujen tuottamiseen. Esitys oli lausunnoilla syyskuun ja seuraavaksi sitä ollaan lähettämässä eduskuntaan.

Seuraavassa on 7.10.2020 päivätty kuntajohtajien kirje kokonaisuudessaan:

"Me sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistuksia toteuttaneiden kuntien johtajat vaadimme, että ennen kuin hallituksen sote-uudistusesitys viedään eduskuntaan, hallitus tekee huolellisen vaikutusten arvioinnin toteutettujen sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistusten hyödyistä ja siitä, kumpi vaarantaa palvelujen perustuslain mukaisten palvelujen saatavuuden: laajojen ostopalvelujen kielto vai niiden salliminen.

Hyvään hallintotapaan kuuluu selvittää, mitä vaikutuksia esityksellä on. Esitystä valmisteltaessa ei ole kuultu ainuttakaan ulkoistuksen tehnyttä kuntaa. Esityksen vaikutusarvioita tehtäessä ei myöskään ole arvioitu niitä säästöjä tai toiminnallisia parannuksia, joita ulkoistuksilla on saatu aikaan.

Suomessa on toteutettu jo kymmeniä sote-palvelujen laajoja ulkoistussopimuksia. Mikään näistä järjestelyistä ei ole johtanut siihen, että järjestämisvastuussa oleva kunta tai kuntayhtymä ei olisi kyennyt huolehtimaan järjestämisvastuustaan, päinvastoin. Sote-palvelujen ulkoistamisen perusteena on aina ollut järjestäjänä toimivan kunnan huolellinen analyysi siitä, että ulkoistaminen on paras ratkaisu perustuslain mukaisten riittävien yhdenvertaisten palvelujen varmistamisessa kunnan asukkaille.

Kunnioittaen,

Jouni Eho, kunnanjohtaja, Pyhtään kunta

Liisa Heinämäki, kaupunginjohtaja, Alavuden kaupunki

Hanna Helaste, kaupunginjohtaja, Jämsän kaupunki

Marja Lehtonen, kunnansihteeri, vs. kunnanjohtaja, Kinnulan kunta

Mila Segervall, stadsdirektör, Kristinestad

Pentti Turunen, kunnanjohtaja, Kuortaneen kunta

Esa Jussila, kunnanjohtaja, Kärsämäen kunta

Paula Karsi-Ruokolainen, kunnanjohtaja, Lumijoen kunta

Harri Peltola, pormestari, Puolangan kunta

Jari Heiniluoma, kaupunginjohtaja, Parkanon kaupunki

Kristiina Järvenpää, kunnanjohtaja, Rantasalmen kunta

Yrjö Eronen, kunnanjohtaja, Rääkkylän kunta

Pirre Seppänen, kunnanjohtaja, Siikalatvan kunta

Johanna Rannanjärvi, kunnanjohtaja, Soinin kunta

Juho Järvenpää, kunnanjohtaja, Sulkavan kunta

Marketta Kitkiöjoki, kunnanjohtaja, Sysmän kunta

Heli Knutars, kunnanjohtaja, Posion kunta"