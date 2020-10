Mielipide: Kokoomuksessa maataloudesta puhuvat vain pääkaupunkiseudun kansanedustajat – he kilpailevat vihreiden kanssa siitä, kuka sanoo ilkeämmin maanviljelijöistä

Petteri Kivimäki

Petteri Orpo toimi maatalousministerinä hyvin, kirjoittaja kuvaa. Sen sijaan puolueensa puheenjohtajana hän ei ole pitänyt maataloutta tarpeeksi esillä.

Etelä- ja Keski- Euroopassa kansainväliset vieraat viedään seudun maatiloille. Paikallista tuotantoa esitellään ylpeänä ja ollaan vieraanvaraisia. Siellä kotimainen ruoka on tärkeä osa kulttuuria.

Meillä kotimainen ruuan alkutuotanto sekä sen tekijät, emännät ja isännät, ovat syyllistettyinä mediassa päivittäin. Väitteet ovat kärjistettyjä puolitotuuksia ja valheita.

Tuntuu siltä, että nyt vihreät johtavat Suomen ”maatalouspolitiikkaa”. Heillä on tavoitteena nykymuotoisen maataloustuotannon ja metsätalouden alasajo.

Vihreät haluavat heikentää yksityistä maanomistusoikeutta. Heille laajat jokamiehenoikeudet eivät riitä alkuunkaan. He haluavat saada pellot ja metsät ympäristöhallinnon komentoon.

Vihreiden mediadominointia ei perussuomalaisia lukuun ottamatta kukaan haasta. Perussuomalaisten voimaa heikentää, että heillä on riveissä vielä vähän aitoja maatalouden osaajia. He kosivat nyt viljelijäväestöä. Vasemmistopuolueet taas hykertelevät käsiään, kun vihreät tekevät likaisen työn.

Kokoomus on ollut pitkään hampaaton maatalouspolitiikassa. Poikkeuksena oli Petteri Orpon maatalousministeripesti. Kokoomuksessa on ja on aina ollut vankka maatalousyrittäjäsiipi, kuitenkaan maatalousasioita ei ole ollut pitkään aikaan mahdollista käsitellä rakentavasti puolue-elimissä.

Ääntä puolueessa käyttävät maatalousaiheissa pääkaupunkiseudun lukuisat kansanedustajat. Heidän viesteissään paistaa vastakkainasettelu kaupunki/maaseutu ja amatöörimäisyys. He kilpailevat vihreiden kansanedustajien kanssa siitä, kuka lausuu tai kirjoittaa ilkeämmin maanviljelijöistä.

He eivät saa yhtään ääntä pois vihreiden kannattajilta. Vihreät kansanedustajat on koulutettu viestintään. He käyttävät iskuissaan omia luotuja sanoja, joita muut eivät edes ymmärrä. Esimerkkinä tässä ovat ekosysteemipalvelut ja hiilinielut.

Entä keskusta? Siltä ovat pudonneet maatalouspuolueen ”suitset”. Keskustalla on ollut komennossa vahva ammattijärjestö MTK. Järjestö toimii kyllä hyvin Brysselissä, mutta kotimaassa myötäillään vain vihreiden ”maatalouspolitiikkaa”.

Keskustakaan ei halua kokoomuksen tavoin leimautua enää ”maalaisten” puolueeksi. Alueet, maakunnat ovat tulleet maatalouden tilalle. Jämerät maatalousosaajat puuttuvat nyt keskustasta. Valta on tärkeämpää kuin äänestäjien asiat.

On surullista, että porvaripuolueet virheellisesti imagosyistä hylkäävät uskollisimmat ja ahkerimmat kannattajansa. Muualla Euroopassa ruuantuottajat ja jalostajat ovat kunniakansalaisia. Miksi ei meillä?

Jukka Tuori

agronomi

Huittinen

