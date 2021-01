Opetusministeri Jussi Saramon mielestä oppilaita ei pidä jakaa tarpeettomasti tyttöihin ja poikiin – "Joku nuori saattaa kokea itsensä joksikin muuksi kuin opettaja ensisilmäyksellä olettaa"

Kari Salonen

Pätkäministeripestiä hoitavalla Jussi Saramolla on iso tehtävä jalkauttaa oppivelvollisuuden laajennus kenttätasolle kouluihin ja kuntiin.

Kansanedustaja Jussi Saramo (vas.) tuuraa Li Anderssonia opetusministerinä äitiysloman ajan. 41-vuotias vantaalainen on vasemmistoliiton ensimmäinen varapuheenjohtaja.

Vuonna 2014 päivitetty perusopetuksen opetussuunnitelma vaatii lisäämään tietoisuutta sukupuolen moninaisuudesta ja purkamaan sukupuolijakoa. Yle uutisoi viime viikolla, että monessa koulussa tyttö–poika-jako elää edelleen sitkeässä.

Opetusministeri Jussi Saramo, saako kouluissa puhua edelleen tytöistä ja pojista?

"Onhan meillä tyttöjä ja poikia. Ihmiset saavat määritellä itsensä juuri niin kuin haluavat. Kukaan ei ole kieltänyt sitä myöskään kouluissa", hän vastaa.

Opetusministerin mielestä koulujen opetussuunnitelmasta tekevät ongelman sellaiset ihmiset, joiden elämään asia ei vaikuta lainkaan.

"Ei ole mitään syytä siihen, miksi oppilaita jaettaisiin tarpeettomasti tyttöihin ja poikiin. Joku nuori saattaa kokea itsensä joksikin muuksi kuin opettaja ensisilmäyksellä olettaa", Saramo sanoo.

Suomalainen peruskoulu on yhä maailman huippua ja oppimiserot ovat kohtuullisen pienet. Iso ongelma on silti poikien jatkuvasti heikentynyt lukutaito. Ero tyttöjen ja poikien lukutaidossa on OECD-maiden suurin.

Uudella opetusministerillä ei ole yhtä hokkuspokkus-ratkaisua, jolla eroja koulumenetyksessä voitaisiin kuroa umpeen.

"Aiemmat hallitukset ovat leikanneet rahoitusta kaikilta koulutustasoilta, mutta nyt toimimme päinvastoin. Kun kouluissa on enemmän aikuisia, voimme vähentää kiusaamista, etsiä kipukohtia ja tukea oppimista."

Jussi Saramo toivoo lisäksi, että pojille luettaisiin kotona kirjoja.

"Tässä on taustalla iso kulttuurinen muutos miksi lukeminen on vähentynyt. Nykyään istutaan hirveästi tietokoneen ääressä ja elämä on kovin toisenlaista kuin aikaisemmin."

Oppivelvollisuusiän korottaminen 18 ikävuoteen hyväksyttiin eduskunnassa ennen joulua. Hallituksen suuruudistuksella yritetään myös vähentää nuorten syrjäytymistä.

Uudistuksen osana yläkoulun kahdeksannelle ja yhdeksännelle luokalle on tulossa lisää rahaa tehostettuun opinto-ohjaukseen. Yläkoululla on velvollisuus saattaa nuori toisen asteen koulutuspaikkaan, Saramo tähdentää.

Jos koulussa joudutaan nostamaan kädet pystyyn, kotikunta ottaa nuoresta kopin.

"Jatkossa meillä ei ole enää sellaista tilannetta kuin nyt, jolloin tuhannet nuoret ovat pudonneet pois kuntien palveluiden ulottuvilta", Saramo iloitsee.

