Metsäliitto aikoo leikata jäsentensä osuuskorkojaJäsenille ehdotetaan maksettavaksi kaikkiaan 88 miljoonan euroa. Se on viisi miljoonaa vähemmän kuin viime vuonna.
Metsäliitto aikoo leikata osuuspääomille maksettavia korkoja.
Osuuskunnan hallitus ehdottaa edustajistolle, että viime vuodelta jäsenten sijoittamille perusosuuksille maksettaisiin 5,0 prosentin korko. Se on 0,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuodelta 2024.
Metsä1-lisäosuuksille ehdotetaan 4,5 prosentin korkoa. Vuodelta 2024 se oli 5,0 prosenttia. Lisäosuuspääoma A:n korko aiotaan puolittaa 2,0 prosentista 1,0 prosenttiin ja lisäosuuspääoma B:lle ehdotetaan 0,75 prosentin korkoa aiemman 1,0 prosentin sijaan.
Ehdotukset on kirjattu Metsä Groupin vuoden 2025 tilinpäätöstiedotteeseen.
Lisäksi osuuskunnan hallitus ehdottaa, että ylijäämänpalautuksena jaetaan 0,30 euroa jäseneltä vastaanotettua teollisen ainespuun kuutiometriä kohti edellisen neljän päättyneen tilikauden aikana.
Ylijäämänpalautus maksettaisiin pääosin osuuskunnan Metsä1-lisäosuuksina, mutta jäsenen ennakonpidätystä vastaavalta osin rahana.
Kokonaisuudessaan ehdotettu voitonjako olisi noin 88 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin se oli 93 miljoonaa euroa.
Ylijäämänpalautuksena maksettavan puukauppapohjaisen voitonjaon osuus olisi noin 17 prosenttia.
Osuuskorkojen ja ylijäämänpalautuksen esitetty maksupäivä on 11. toukokuuta.
