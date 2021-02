Yläasteet ja toinen aste etäopetukseen maaliskuussa, myös ravintoloita ollaan sulkemassa kolmeksi viikoksi – rajoitukset eivät koske perustason alueita

Hallitus linjasi siirtymisestä välittömästi koronaepidemian torjunnan tasolle kaksi. Hallitus on myös valmis ottamaan poikkeusolot käyttöön.

Sanne Katainen

Hallitus haluaa uusilla rajoitustoimilla estää pahenevasta tautitilanteesta aiheutuvan sairaanhoidon ylikuormittumisen.

Hallitus linjasi neuvottelussaan 24. helmikuuta koronapandemian torjunnan tiukemmista toimista ja tason kaksi käyttöönotosta.

"Virusmuunnokset vaikeuttavat tilannetta aiempaa enemmän, erityistesti koronan brittimuunnos. Olemme sulkeneet rajoja, mutta silti muunnos leviää", sanoi pääministeri Sanna Marin (sd.) tiedotustilaisuudessa.

Yhteensä seitsemän sairaanhoitopiirin alueella ohjataan otettavaksi heti käyttöön tason kaksi eli leviämisvaiheen tiukimmat rajoitukset. Lisäksi yhdeksälle kiihtymisvaiheen alueelle suositellaan käyttöön samoja toimia.

Ravitsemisliikkeet ehdotetaan suljettavaksi kolmen viikon ajaksi 8.–28. maaliskuuta. Ruuan ulosmyynti asiakkaille on kuitenkin sallittua.

Ehdotettu sulkeminen ei koske Kainuuta, Keski-Pohjanmaata, Pohjois-Karjalaa ja Pohjois-Savoa jotka lasketaan epidemian perustason alueiksi (24.2.).

Lisäksi 8. maaliskuuta alkaen ja osana tason kaksi lisätoimenpiteitä, leviämis- ja kiihtymisvaiheessa olevilla alueilla peruskoulun yläluokat ohjataan siirtymään tilapäiseen etäopetukseen. Yli 12-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta voidaan keskeyttää.

Tavoitteena on pyrkiä estämään koronaepidemian nopeaa kiihtymistä ja tartuttavampien virusmuunnosten yleistymistä.

Tiukimmat rajoitukset tulevat voimaan seitsemässä sairaanhoitopiirissä: Helsinki ja Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Kanta-Häme, Vaasa, Ahvenanmaa ja Lappi

Kaikki leviämisvaiheen alueet ja eri viranomaiset ohjataan ottamaan käyttöön täysimääräisesti kaikki koronaepidemian leviämisvaiheen toimet, sisältäen tartuntatautilain uudet valtuudet:

– Laaja etätyö- ja kasvomaskisuositus

– Riskiryhmien suojaaminen

– Korkeakoulujen etäopetus

– Julkisten tilojen käytön rajoittaminen sekä sulkeminen (suositukset ja päätökset)

– Aikuisten ryhmäharrastustoiminnan keskeyttäminen (suositukset ja päätökset)

– Mahdolliset henkilöliikenteen matkustajamäärien rajoitukset

Lisäksi otetaan käyttöön yli kuuden hengen kokoontumisrajoitus ja yli kuuden hengen yksityistilaisuuksien välttäminen. Kunnat ja kuntayhtymät tehostavat toimenpiteitään karanteenin ja eristyksen toteutumisen seurannassa

Samoja toimia ja lisätoimia suositellaan myös seuraaville kiihtymisvaiheessa oleville yhdeksälle alueelle: Itä-Savo, Etelä-Karjala, Pirkanmaa, Keski-Suomi, Päijät-Häme, Länsi-Pohja, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Kymenlaakso.

Hallituksella on valmius todeta koko maahan poikkeusolot. Pääministeri on keskustellut poikkeusolojen toteamisesta tasavallan presidentin kanssa. Eduskuntaryhmät kokoontuvat keskustelemaan tilanteesta myöhemmin torstaina. Valtioneuvostolla on valmius päättää poikkeusoloihin siirtymisestä ensi viikolla.

Ravintoloiden ehdotettu sulkeminen ei koske ruuan ulosmyyntiä.