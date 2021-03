Oikeusministeri Henriksson MT:lle perussuomalaisten lipsumisesta puolueiden yhteisestä rintamasta vaalien siirtämisestä: "Olen pettynyt siihen, että tämä ei perussuomalaisille sopinut"

Jaana Kankaanpää

Kuntavaalit järjestetään 13.6.

Perussuomalaisten lipsuminen yhteisestä rintamasta vaalien siirtämisen suhteen on oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille (r.) pettymys.

Oikeusministeri Henriksson vastasi Maaseudun Tulevaisuuden esittämään kysymykseen oikeusministerin järjestämässä tiedotustilaisuudessa lauantai-iltapäivällä.

"Olen tietysti itse yrittänyt tehdä kaikkeni jotta kaikki puolueet olisivat voineet tulla tämän päätöksen taakse. Olen pettynyt siihen, että tämä ei perussuomalaisille ole sopinut."

Henriksson kertoo tehneensä kaikkensa saadakseen kaikki päätöksen taakse.

"Olen eilen puhunut perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-ahon kanssa tilanteesta ja vedonnut myös häneen. Tässä tilanteessa on erittäin harmillista, että kaikki puolueet eivät nyt tätä päätöstä lähteneet tukemaan."

Oikeusministeri näkee perussuomalaisten ratkaisussa myös ikävän piirteen jatkon kannalta.

"Tällä tavalla se vääjäämättä tulee tarkoittamaan myös sitä, että asetelmalla tämä päätös on politisoitunut. Ei haluta nähdä tätä kokonaiskuvaa kuten valtaosa puolueista sen näkee."

"Totta kai demokratiassa jokaisella on oikeus omaan mielipiteensä ja kunnioitan sitä, että he on toisen arvion tehneet. Samalla se on todella ikävää."

Anna-Maja Henriksson muistuttaa, että yhteisrintama olisi ollut kansakunnalle paras ratkaisu.

"Se olisi kansakunnalle ollut paras vaihtoehto, että olisimme olleet yhteisessä rintamassa todeta, että tämä on nyt se, mikä tämä epidemiatilanne tässä tilanteessa vaatii."

Vaalien siirtämisellä oikeusministeri uskoo äänestysaktiivisuuden nousevan.

"Olisi demokratian kannalta varsin haasteellinen tilanne, jos äänestysaktiivisuus olisi todella matala ja ihmiset eivät uskaltaisi mennä äänestämään huhtikuussa."