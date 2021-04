Suosittu kyläkauppatuki tuplaantuu – kilpailu tuesta kauppojen välillä kovenee, sillä tukialue on nyt koko maaseutu

Tukea saavalla kaupalla on oltava myös lisäpalveluja.

Suomussalmen Piispajärvellä sijaitseva Papupata sai kyläkauppatukea 2019. Yrittäjä Erja Ruuskanen piti tukea erittäin tärkeänä.

Kyläkauppojen taloutta pönkittävää tukea jatketaan ja tukisumma nousee kahteen miljoonaan euroon.

Vuoden 2019 kyläkauppatuki oli suosittu ja silloin summa oli miljoona euroa.

Summa siis tuplaantuu, mutta kisa tuesta kovenee. Edellisen kerran tukea saivat vain harvalla maaseudulla sijaitsevat kaupat, nyt tukikelpoisia ovat kaikilla maaseutualueilla olevat kaupat.

"Viimeksi rajaus oli aika tiukka. Siitä tuli palautetta ja kriteereitä on muutettu", maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) sanoo.

Tuki hakijaa kohden voi olla sama kuin edellisellä kierroksella, eli 20 000 euroa. Viimeksi tuki oli keskimäärin noin 11 000 euroa kauppaa kohden.

"Kun raha tuplaantui, tukialuetta voitiin laajentaa. Uskon, että avustuksen taso on lähellä samaa kuin viimeksikin", Leppä sanoo.

Vuosi sitten tukea sai 86 kauppaa. Kaikkiaan hakijoita oli yli 200. Kielteisten päätösten perusteena oli lähes jokaisessa, että kauppa ei sijainnut harvaan asutuksi maaseuduksi määritellyllä alueella.

Tuki koettiin viimeksi laajasti hyväksi.

"Pidän itsestään selvänä, että tuki on pelastanut kauppoja. Moni oli veitsenterällä ja pohdittiin, pitääkö auki vai sulkeeko. Kyläkauppojen vahvistaminen ja varmistaminen tuo ja säilyttää elinvoimaa maaseudulla."

Uutta tukea jaetaan vuosina 2021–2023, jos asetus hyväksytään. Maa- ja metsätalousministeriö MMM lähetti asetusesityksen lausunnoille tänään.

MMM:n arvion mukaan tukeen oikeutettuja kauppoja on nyt noin kaksinkertainen määrä.

Kaupan tulee sijaita yli 7,5 kilometrin päässä toisesta kaupasta, tai oltava muuten vaikeasti saavutettavissa.

Tukea saavan kaupan tulee toimia ympäri vuoden, valikoimassa on oltava yli 500 tuotetta ja liikevaihdon alle kaksi miljoonaa euroa.

Lisäksi kriteerinä on ainakin yksi lisäpalvelu. Niitä ovat posti-, käteisnosto-, apteekki- ja polttoainejakelupalvelu.

"Tässä yhdistyy moni asia. Kaikki tietävät, mikä henki kyläkaupoilla on, ne toimivat kohtaamispaikkoina. Tämä on pitkäjänteistä maaseudun puolustamista ja tavoitteena on, että tuki olisi pysyvä", Leppä sanoo.

