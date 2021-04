Keskustan Vanhanen ärähtää vihreiden turvetyrmäykselle – asia käsitellään hallituksessa

"Hallituksen tavoitteena ei ole lopettaa turpeen käyttöä Suomessa. Turvetuottajien auttaminen on koetinkivi."

Johannes Tervo

Turvetuottajat lähettivät kriisikokouksestaan Kaustiselta tammikuussa terveisiä hallitukselle, että toimia vaaditaan ja pian.

"Keskustan mielestä on tärkeää, että turvetyöryhmän esitykset otetaan vakavasti ja käsitellään kunnolla hallituksessa. Mitään esityksiä ei kannata tyrmätä ennakkoon", valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) sanoo.

Hän vastaa vihreiden puheenjohtajalle Maria Ohisalolle, joka tyrmäsi MT:n haastattelussa yhden turvetyöryhmän pääehdotuksista. Ehdotuksessa pienten turvetta käyttävien lämpölaitosten verollisuus alkaisi vasta 10 000 megawattitunnista vuodessa nykyisen 5000:n sijaan.

"Hallituksen tavoitteena ei ole lopettaa turpeen käyttöä Suomessa. Myös kasvu- ja kuiviketurpeen tuotanto täytyy turvata, sillä kunnollisia korvaajia näille ei ole kasvualustoina ja eläinten kuivikkeina", Vanhanen toteaa.

"Energiakäytön hallitsematon alasajo ei ole kenenkään etu. Huoltovarmuuden merkitys on pandemian aikana korostunut, ja turpeella on merkittävä rooli siinä."

"Monet kunnalliset lämpölaitokset ovat vaikeuksissa nopean murroksen vuoksi. Meillä on runsaasti kattiloita, jotka tarvitsevat turvetta seospolttoaineena."

Vanhasen mukaan huolto- ja toimitusvarmuuden turvaaminen sekä alueellinen ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus ovat turpeen vähenemisen reunaehtoja hallitusohjelmassa. "Ilmastotoimet täytyy tehdä tavalla, jonka suomalaiset kaikkialla maassa kokevat oikeudenmukaisiksi."

"On välttämätöntä, että turvetuottajia nyt autetaan. Tämä on koetinkivi, onko puheilla reilusta siirtymästä katetta ja siksi sillä on laajempikin periaatteellinen merkitys", Vanhanen huomauttaa.

Avohakkuut tulisi Ohisalon mukaan lopettaa valtion mailla. Vanhasen mukaan hallitus on tehnyt linjaukset Metsähallituksen omistajapolitiikasta ja valtion metsien käytöstä tuleville vuosille. "Tähän ei ole tulossa muutoksia."

Vihreiden mukaan polttoaineveroja on tarvittaessa korotettava. "Keskustan lähtökohta on, että liikenteen päästöjen puolitus voidaan toteuttaa ilman verojen tai maksujen korotuksia", Vanhanen paaluttaa.

"Keinoina tähän ovat kotimaisten uusiutuvien edistäminen, sujuva liikenneverkko ja joukkoliikenne sekä etätyön edistäminen."