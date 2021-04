MTK:n ensimmäinen etävaltuuskunta onnistui ilman suurempia häiriöitä – kotonaan Lapualla kokoukseen osallistunut Suvi Rantala toivoo etäosallistumisen jäävän pysyväksi mahdollisuudeksi

Johannes Tervo

Lapualainen broilerituottaja Suvi Rantala osallistui MTK:n valtuuskunnan kokoukseen keskiviikkona kotoaan.

Kotoaan MTK:n valtuuskunnan kokoukseen osallistunut lapualainen broilerituottaja Suvi Rantala pitää etäosallistumista toimivana ratkaisuna myös isommissa kokouksissa.

Keskiviikkona järjestetty kokous onnistui ilman isompia yhteysongelmia, vaikka kaikkialla maaseudulla verkkoyhteydet eivät vieläkään ole riittävällä tasolla.

Rantala toivoo, että etäosallistumisen mahdollisuus säilyisi myös koronan jälkeen.

"Ennen on pitänyt palkata työntekijä kahdeksi päiväksi, jos on osallistunut valtuuskunnan kokoukseen. Minulle tämä on ollut hirveän kätevää."

Kokonaan hän ei fyysistä kokouksista ja kohtaamisista kuitenkaan haluaisi luopua. "Taustalla tapahtuva kanssakäyminen on tärkeää, mutta mielestäni voisi olla niin, että halutessaan voisi osallistua valtuuskuntaan myös etänä."

Keskustelussa Rantala halusi nostaa esille turpeentuotannon alasajon aiheuttamat ongelmat kotieläintuotannolle.

Turpeentuotannon alasajoa hän on seurannut huolestuneena. Rantalan mukaan päätöksenteossa ei ymmärretä kuiviketurpeen merkitystä eläinten terveydelle ja hyvinvoinnille. Kuiviketurpeen tuotanto taas on suoraan sidoksissa energiaturpeen käyttöön. "Vaihtoehto on, että tuodaan Venäjältä, mutta siinä on taas omat riskinsä."

Ylipäätään Suomessa ei Rantalan mielestä ymmärretä, kuinka moneen asiaan turpeen omavaraisuuden alasajo vaikuttaa. "Siinä saadaan unohtaa kesäkukat ja kotieläintuotanto. Kuluttaja lopulta maksaa kustannukset."

