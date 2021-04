Onko metsäpolitiikka enää Suomen omissa käsissä? – MTK:n Marttilan mukaan sen ratkaisee Marinin hallitus

Kuvat: Sanne Katainen, Jaana Kankaanpää

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila vaatii hallitusta jämäköitymään EU:n metsäpolitiikkaan vaikuttamisessa.

"Onko metsäpolitiikka enää kansallisissa käsissä? Se ratkeaa Marinin hallituksen aikana. EU:n ilmastopolitiikassa tulee lähiaikoina tapahtumaan paljon", MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila summaa viimeaikaista metsäkeskustelua.

Keskiviikkona MTK:n valtuuskunnalle pitämässään vastauspuheenvuorossa Marttila kävi läpi metsäpolitiikkaan vaikuttavia hankkeita. EU:n metsästrategiassa tunnustetaan Marttilan mukaan kestävän metsätalouden suorituskyky luoda talouskasvua ja samalla torjua ilmastonmuutosta ja luonnonsuojelua.

"Nyt komissio yrittää työntää sen syrjään muiden strategioiden joukkoon ja ajaa suojelutavoitteita läpi muuta kautta", Marttila varoittaa.

"On harhainen käsitys, että vain suojeltu metsä on hyvä metsä. Panostukset metsien kasvuun ovat kaikkein halvinta ilmastopolitiikkaa", hän muistutti.

Marttilan mukaan on hyvä tiedostaa, että suojeltu ala Suomessa on kasvanut rajusti ja kasvaa koko ajan. Metsien hoidon menetelmät ovat aivan muuta kuin vuosikymmeniä sitten. Suomalainen laajapohjainen perhemetsätalous on myös paras tae, että kestävä metsätalous säilyy.

"Rahastojen vyöry metsänomistajiksi on pitkällä tähtäimellä pahin uhka suomalaiselle metsätaloudelle."

Julkinen keskustelu on viime aikoina haastanut maanviljelyn tulevaisuutta, kun keinotekoinen ruuantuotanto on saanut paljon tilaa mediassa.

"Uusimmat innovaatiot lähtevät siitä, että halutaan lopettaa koko maatalous. Siihen sisältyy ajatus, että maan viljeleminen on haitallista. Usein kampanjoissa ovat mukana monialayritykset, jotka haluavat saada markkinaosuutta", Marttila muistuttaa.

Marttilan mukaan keskustelu on irrallaan todellisuudesta. Sekin unohtuu, että maailman väestöstä neljäsosa on viljelijöitä.

"Maatalouden arvo ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden kannalta on äärimmäisen tärkeä. Suomalainen tapa tuottaa ja elää maalla on varmasti viimeinen, joka maailmassa kannattaa lopettaa."

Marttila puolusti puheenvuorossaan MTK:n järjestö- ja jäsenmaksu-uudistuksen tarvetta, vaikka virheitä onkin tapahtunut liikaa.

"Lääke niihin on MTK:laisen perinteen mukaan kova työnteko. Ongelmat osoittavat, että jäsenrekisterin uudistamiselle on ollut välttämätön pakko. Järjestöuudistuksessa hypätään uuteen maailmaan uusiin toimintatapoihin."

