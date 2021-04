SDP:n Skinnari: Hallituksen turvetyöryhmässä näkemykset ovat lähentyneet – "Tavoite on vielä tämän päivän aikana löytää ratkaisu"

Osakokonaisuuksia turvealan tukemiseen liittyen on vielä sopimatta hallituksen kehysriihen turvetyöryhmässä.

Maija Partanen

SDP:n Ville Skinnari vetää kehysriihen turvetyöryhmää.

Hallituksen kehysriihen turvetyöryhmää vetävä kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.) on toiveikas siitä, että yhteiseen ratkaisuun päästään.

"Työryhmässä on yhteisymmärrys siitä, että toimialan murroksen erittäin haasteellista tilannetta on helpotettava. Hallitus tunnistaa tarpeen tukea ripeästi oikeudenmukaista siirtymää turvealan yrittäjille. Työryhmän työskentely on edennyt hyvin ja eri puolueiden edustajien näkemykset ovat lähentyneet toisiaan", Skinnari sanoo.

Skinnarin mukaan tavoitteena on löytää ratkaisu vaikeuksissa olevan turvealan tukemisesta vielä tämän päivän aikana.

"Osakokonaisuuksia on vielä sopimatta. Alan tilannetta tarkastellaan kokonaisuutena."