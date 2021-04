"Ottakaa järki käteen ja miettikää työpaikkoja" — Rekkamarssia Helsinkiin valmistelevat turvetuottajat vaativat päättäjiltä toimia

Turvealan yrittäjät Miika Mantela (vas.), Antti Alakotila, Jouko Pahkakangas ja Markus Mantela vaativat, että Suomen on muutettava turpeen luokittelu uusiutumattomasta luonnonvarasta uusiutuvaksi. Kansalaisaloite aiheesta on saanut taakseen lähes 36 000 nimeä.

"Ottakaa järki käteen ja miettikää työpaikkoja ja Suomen huoltovarmuutta. Myös maa- ja metsätalous sekä huoltovarmuus ovat vaarassa, jos turpeen tuotanto nyt lakkaa etuajassa", evijärveläinen lämpölaitos- ja turveyrittäjä Jouko Pahkakangas sanoo totisena.

Turvemiehet viittaavat esimerkiksi metsänistutuksessa tarvittaviin turvepaakkuihin, joille riittää menekkiä uusia metsiä perustettaessa.

Huoltovarmuuden varalta varastoitu turve saattaa miesten mukaan olla nopeasti käytetty, jos tänä kesänä ei päästä nostotyöhön lainkaan.

Kesäkauden suhteen tilanne on epävarma. Moni yrittäjä ei pysty aloittamaan nostoa lainkaan, kun pankeista on enää alan toimijoiden vaikea saada rahoitusta. Myös toimitussopimuksia on yllättäen purettu.

"Turveala ei kuitenkaan pysy pystyssä pelkän kasvu- ja eläinten kuiviketurpeen varassa, siihen tarvitaan koko ketju", muistuttaa kortesjärveläinen turveyrittäjä Markus Mantela.

