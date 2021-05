Saarikko myöntää, että perussuomalaisten kanssa käydään maakunnissa tiukka taisto: "Me emme tarjoa peruutuspeiliin katsovaa nostalgiaa, joka ei voi olla enää totta"

Jarkko Sirkiä

Kampanjointi on pandemian aikana hankalaa, mutta tilanne on kaikille sama, Saarikko kommentoi.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko moittii valtakunnallisissa kannatusmittauksissa kärkipaikoilla olevia perussuomalaisia realismin puutteesta:

"Meidän ero perussuomalaisiin on se, että me emme tarjoa peruutuspeiliin katsovaa nostalgiaa, joka ei voi olla enää totta."

Hän myöntää, että keskusta käy tulevissa kuntavaaleissa todellisen taiston maaseutukunnista nimenomaan perussuomalaisten kanssa.

Hänen mielestään keskustalla on kunnissa paljon puolustettavaa.

"Minusta meidän saldo on aika hyvä. Tämä on maailman onnellisin maa, ja niitä ratkaisuja on tehty pitkälti kunnissa. Ihmisille on muodostunut luottamus huomiseen, ja turvallisuudentunne."

Vaikka keskusta keräsi yli viisisataa ehdokasta viime kuntavaaleja vähemmän, voidaan ehdokashankinnan silti katsoa onnistuneen jopa odotuksia paremmin. Jo pitkään tasaisen matalissa kannatusluvuissa rypeneellä puolueella on edelleen eniten ehdokkaita.

"Erityisen tärkeää on se, että merkittävissä maakuntakeskuksissa, Oulussa, Kuopiossa, Rovaniemellä ja Seinäjoella keskustalla on täydet listat, ja niissä tavoitellaan kärkipaikan säilymistä."

Saarikon mukaan ihmiset tietävät, että kuntapäättäjien arki ei ole helppoa, vaan tarjolla on vaikeita valintoja ja vastuunkantoa. Lisäksi politiikan heikko maine on hankaloittanut ehdokkaiden haalimista.

Pahin kilpakumppani perussuomalaiset onnistui kuitenkin kasvattamaan ehdokasmääräänsä huimasti.

"Onnittelen perussuomalaisia hyvästä ehdokasmäärästä. Se on merkittävä demokratiateko".

"Sanon samalla, että jokaisen joka äänestää kuntavaaleissa kannattaa miettiä myös, millaista toimintakulttuuria asiasisältöjen lisäksi omaan kotikuntaansa haluaa. Keskustan väki on ammattivälittäjiä, ei ammattivalittajia."

Tiede- ja kulttuuriministerinä Saarikko oli hallituksen puoliväliriihen aikana huomion keskipisteenä. Hänen oman ministeriönsä hallinnonalasta leikattiin tutkimusrahoja, samalla kun hallitus päätti tukea ahdinkoon joutuneita turveyrittäjiä. Tiedeala moitti ratkaisua lyhytnäköiseksi, kun taas turveyrittäjät eivät pitäneet tukitoimia riittävinä velkaantuneiden yrittäjien auttamiseksi.

"Suomen suurin ongelma on tällä hetkellä ihmisten välinen todellisuuksien erkaantuminen. Olin viime viikolla turvesuon laidalla Etelä-Pohjanmaalla ja seurasin kulttuurialan kirjoittelua ja halveksuntaa turvealan tuottajia kohtaan. Olen kuullut myös turvetuottajien suusta puheenvuoroja siitä, että mihin sitä kulttuuria tarvitaan", Saarikko kertoo.

"Tämä on vaarallinen kehitys."

Saarikko pitää keskustaa tärkeänä sillanrakentajana erilaisten todellisuuksien välissä.

Vaikka tälle roolille olisi kysyntää, ja maaseutu on noussut erityisesti korona-aikaan suosioon, ei keskustan kannatus ole osoittanut nousemisen merkkejä. Saarikon mukaan kannatuksen nousu vaatii ihmisten kohtaamista, joka on ollut pandemia-aikana hankalaa.

"Olen ollut puheenjohtajana syyskuusta alkaen, enkä ole tavannut keskustalaisia ihmisiä oikeastaan vielä kertaakaan, en edes puoluehallitusta. Keskusta ei pärjää, jos se kadottaa yhteytensä siihen arkitodellisuuteen, jota maakunnissa eletään."

Myös kampanjointi kuntavaaleissa tulee olemaan pandemian vuoksi hankalaa. Joillain alueilla toreille voidaan päästä, mutta kampanjan painopiste on sosiaalisessa mediassa.

"Tulossa on myös puhelinkampanja", Saarikko paljastaa.

Hän kertoo, että pelkästään ehdokashankinnassa soitettiin kymmeniä tuhansia puheluita.

Opposition esiin nostaman narratiivin siitä, että kuntavaaleissa olisi kyse kansanäänestyksestä hallituksen luottamuksesta Saarikko tyrmää.

"Hallituksen jatkon näyttää ja sanelee aika. Kuntavaalit ovat paikallisvaalit, eivät eduskuntavaalit."

