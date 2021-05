"Sehän oli vitsi", sanoo tutkija Halla-ahon pormestariudesta ja hämmästelee tämän kapeaa Helsinki-kuvaa ja kuntavaalien vähättelyä

Emilia Palonen

Pohjois-Helsingissä asuva valtio-opin yliopistotutkija Emilia Palonen hämmästelee Jussi Halla-ahon kapeaa Helsinki-kuvaa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-ahon esiintyminen tiistai-iltana Ylen TV-tentissä on herättänyt jälkipuhetta, päällimmäisenä hänen ilmoituksensa jättää pormestariuden myötä puolueen puheenjohtajuus.

Valtio-opin yliopistotutkija Emilia Palonen ihmettelee asiaa.

"Sehän oli vitsi, loppukevennys! Ei hän ole oikeasti pääsemässä siihen tehtävään. Perussuomalaiset on Helsingissä pieni puolue ja totta kai he toivovat saavansa lisää kannatusta ja laittavat ehdolle parasta, mitä on", Palonen sanoo MT:lle.

Hän ei usko, että äänestäjät lähtisivät kuitenkaan vitsiin mukaan ja äänestämään Halla-ahosta pormestaria, jotta puolueen puheenjohtaja saataisiin vaihtumaan.

Enemmän Palosta ihmetyttivät tentissä muut esille tulleet asiat.

"Esimerkiksi se, miten hän määritteli Helsingin: että keskustassa on kaunista arkkitehtuuria ja kaunis rantaviiva. Mutta eihän samanlaista ole muualla kuin Eirassa! Monin paikoin Helsingissä lähdetään erikseen katsomaan sitä rantaviivaa ja helsinkiläisten tarpeetkin ovat erilaiset kuin ydinkeskustassa. Esimerkiksi perussuomalaisten varhainen ääniharava Tony Halme tuli lähiöstä ja näkökulma oli aivan eri. Halla-aholla on hyvin kapea käsitys pääkaupungista."

Palosen mukaan Halla-ahon keskustakeskisyys voi toki vedota johonkin perussuomalaisuuteen, kuten perusporvareihin, mutta saattaa samalla vahvistaa maaseudun ennakkoluuloja pääkaupunkia kohtaan.

Toisenkin mullistavan seikan Palonen huomasi Halla-ahon puheesta.

"Hän sanoi, ettei sillä ole niin väliä, mikä puolue pienillä paikkakunnilla on vallassa, kun kunnilla on niin vähän vaikutusvaltaa. Että tärkeintä on, että perussuomalaiset on valtakunnallisesti merkittävä puolue", Palonen ihmettelee.

"On melko huolestuttavaa, jos puolueen puheenjohtaja ylenkatsoo paikallista päätöksentekoa juuri ennen kuntavaaleja ja ajattelee, että vaalit ovat vain tapa kertoa, ketä kannatat valtakunnanpolitiikassa, vaikka juuri kuntavaaleissa pitäisi valita osaavia kuntalaisia hoitamaan asioita neljäksi vuodeksi. Tämä on valtuustoissa olevien ja sinne pyrkivien perussuomalaisten vähättelyä, vai eikä hän luota itse ehdokasainekseen?"

Palonen ymmärtää Halla-ahon pyrkimyksen "hämärtää" kuntavaalien merkitystä tämän oman taustan valossa.

"Hän ei ole ollut itse kovin aktiivinen itse Helsingin kunnallispolitiikassa. Hän ei ole pitänyt sitä niin kiinnostavana, että olisi tehnyt edes yhtään aloitetta."

Lue myös:

Kainuulainen savottamies toivoo Halla-ahon jatkavan puolueen puheenjohtajana myös Helsingin pormestarina – "Kyllä meiltä puoluejohtajia löytyy, mutta Jussi on ollut hyvä"