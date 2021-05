Matti Vanhanen luopuu valtiovarainministerin paikasta ensi viikolla – Saarikko tarttuu tehtävässä tulevaan budjettiin

Mauri Ratilainen

Keskustan Matti Vanhanen ja Annika Saarikko kertoivat yhteishaastattelussa valtiovarainministerin salkun siirtymisestä.

Keskustan Matti Vanhanen luopuu tehtävästään valtiovarainministerinä. Tilalle siirtyy puolueen puheenjohtaja Annika Saarikko.

"Tässä sitä nyt ollaan. Tarkoituksena on, että kutsun koolle puolueen päättävät elimet ensi viikon keskiviikoksi. Esitän siellä, että siirryn valtiovarainministerin paikalle. Mikäli esitys hyväksytään, tarkoituksena on että ministeri vaihtuu ensi viikon lopulla", kertoo Saarikko marssijärjestyksestä.

Annika Saarikko ja Matti Vanhanen antoivat Maaseudun Tulevaisuudelle yhteishaastattelun, jossa he avasivat ratkaisun taustoja. Päätös on odotettu, mutta ajankohta on ollut suuri mysteeri. He perustelevat ratkaisua sopivalla saumakohdalla kivuliaan puoliväliriihen jälkeen.

"Kaikkien tiedossa on ollut, että olen halunnut antaa Matin hoitaa tehtävää niin kauan kuin hän parhaaksi katsoo. Matti nauttii sekä minun että puolueen suurta luottamusta ja on saanut vahvan tuen kaikilta hallituksen jäseniltä. Nyt tulimme siihen kohtaan, että tehtävä siirtyy minulle", kertoo puolueen puheenjohtaja.

Siihen tekeekö keskusta samalla muita ministerivaihdoksia, Saarikko vastaa niukasti.

"Maa tarvitsee myös tiede- ja kulttuuriministerin. Se asia käsitellään keskiviikkona puoluehallituksen, eduskuntaryhmän ja meppien yhteiskokouksessa. Muita muutoksia en nyt kommentoi."

Matti Vanhanen arvioi valtiovarainministerin salkun siirtyvän nyt varmoihin käsiin.

"Annika on puolueen puheenjohtajana vetänyt budjettiriihen ja kehysriihen, hänellä on harvinaisen vahva kokemus ministerin tehtäviin. Meillä on nähty ensikertalaisia niin pääministerinä kuin valtiovarainministerinä, mutta Annikalla on kokemusta jo useammasta ministerin tehtävästä. Uskon, että myös virkamiehistö on tyytyväistä."

Annika Saarikko kertoo totutelleensa ajatukseen valtiovarainministerin tehtävään siirtymisestä hiljalleen.

"Jo tässä puheenjohtajan tehtävässä aloittaessani tiedossa oli, että tämä vaihdos on edessä. Olen tyytyväinen, että myös olen saanut valmistautumisaikaa."

"Olen aistinut hallituksessa arvostusta Matin kokemukselle. Asioihin tuo syvyyttä, kun voi puhua finanssikriisistä ja 30 vuoden takaisesta lamasta. Olen aistinut hallituksessa arvostusta sille kokemukselle. Toisaalta tiesin myös Matin toiveen väistyä sivuun. Nyt on siihen sopiva hetki."

Saarikko pääseekin heti kiinni budjettiriiheen.

"Elämme vielä koronan jälkihoidon aikaa, mutta nyt alkaa olla myös korkea aika palata niihin haasteisiin, jotka meillä on hoidettavana koronasta huolimatta.

Suurin tarve puolueella ja sen puheenjohtajalla on saada maan talous raiteilleen ja hahmottaa, mistä Suomen kasvu tulevaisuudessa syntyy.

Kun Vanhanen ylipuhuttiin valtiovarainministerin tehtävään, hän halusi itse korostaa tehtävän väliaikaisuutta. Entisenä pääministerinä hän ymmärsi mihin tehtävään on ryhtymässä.

"Tässä on kaksi luontevaa poistumishetkeä. Joko viime syksynä budjettiriihen tai nyt kehysriihen jälkeen. En etukäteen tiennyt, että myös EU:n rahoituspäätökset tulee tehtyä samalla. Viimeisestä ei kauhean paljon kiitosta tule. Nyt on luonteva paikka, että Annika pääsee heti ensi vuoden budjetin valmisteluun mukaan."

Ministerinsalkulleen hyvästit jättävä Matti Vanhanen iloitsee tulevasta kesästä ja rivikansanedustajan lomasta.

"Yksi kesä meni sydänongelmien hoitamiseen ja viime kesänä tuli sitten tämä valtiovarainministerin tehtävä. Nyt olen ansainnut lomaa", miettii Vanhanen.

Omakotitalo Nurmijärvellä on juuri valmistunut.

"Olen jo muuttanut sinne. Jokainen talonrakentaja tietää, että kaikki ei ole heti valmista, vaikka talo olisikin muuttovalmis. Mulla puuttuu kaksi liukuovea, ovenkahvat ja vessoista peilit", luettelee mies.

"Talo on perinteinen maalaispiha malliltaan. Piharakennuksissa ja terasseissa riittää vielä tekemistä. Puuhaa tulee riittämään kesäksi ja varmaan syksyksikin. Myös kirjahylly on rakentamatta. Sata pahvilaatikollista kirjoja odottaa. Se on ehkä sadepäivien homma", pohtii Vanhanen.