"Maakuntajohtajat eivät pystyneet rahanjakoon ja ilmapiiri on myrkyttynyt" – Lintilän mukaan Suomen EU:lta saamista elpymisrahoista on tulossa päätös lomien jälkeen elokuussa

Jaana Kankaanpää

Elinkeinoministeri Mika Lintilä pitää suomalaista akkuteollisuuden kokonaisuutta Etelä-Euroopan vastaavia investointeja ympäristöystävällisempänä, koska täällä toiminta perustuu lyhyisiin raaka-ainekuljetuksiin.

Päätökset Suomen EU:lta saaman elpymisrahaston rakennerahoista ovat siirtyneet elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) pöydälle.

"Rakennerahastot ovat alueellinen edunvalvontakysymys, ja isoja eroja on myös alueiden sisällä. Lomien jälkeen elokuussa on tulossa asiasta esitys", Lintilä kertoi medialle tiistaina.

Hänen mukaansa saman tien alkaa myös ohjeistuksen laatiminen siitä, millä perusteella rahoitusta myönnetään eri alueille.

"Esityksen jälkeen syksyllä aletaan tehdä virkamiestyönä kriteeristöä jaolle. Nyt maakuntajohtajat eivät pystyneet rahanjakoon, ja ilmapiiri on myrkyttynyt."

Lintilä uskoo, että Suomen talouskasvu on vahvaa tänä ja ensi vuonna. Vihreää siirtymää hän pitää merkittävänä tekijänä kaikille isoille investoinneille.

"Ensi vuodeksi ennakoidaan 16 prosentin nousua teollisuuden investointeihin. Esimerkiksi Pohjois-Suomen keskeisistä investoinneista kaksi kolmesta liittyy vihreään siirtymään", Lintilä viittaa biopolttoaineisiin, akkumateriaaleihin ja metsäteollisuuteen.

"On huikea suoritus, että meidät on Valkoisen talon julkaisemassa raportissa nostettu esiin akkuteollisuuden esimerkkimaana. Tästä klusterista on puhuttu paljon ja sen eteen tehdään paljon töitä. Kokonaisuus käsittää materiaalin, tekniikan ja kemikaalit ympäristön erittäin hyvin huomioivalla tavalla", Lintilä hehkutti.

Lintilä kaipaa Suomelta yrittäjyyspoliittista ohjelmaa. Siihen kuuluisi muun muassa tutkimus- ja kehityspanoslinjausten lisäksi investointeja tukevaa luvituspolitiikkaa, jossa turhaa sääntelyä puretaan ja käsittelyaikoja lyhennetään.