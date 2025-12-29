Talvi saa vihdoin jalansijaa Etelä-Suomessakin Alkavalla viikolla sää on kylmenemään päin ja sateen olomuoto muuttuu koko maassa lumiseksi. Etelässäkin saatetaan vihdoin saada kaivattu valkoinen maa.

Jaa Kuuntele

Arkistokuva Sievistä. Kuva: Timo Heikkala

Uutiset | Sää Janika Takala & Eevi Silvennoinen

Viikonlopun Hannes-myrsky teki huomattavaa tuhoa erityisesti Länsi-Suomessa, sillä lauhan alkutalven jäljiltä maa on vielä sula ja puusto siten altis koville myrskytuulille. Tällä viikolla maa kuitenkin alkaa hiljalleen jäätyä myös myrskyn runtelemilla seuduilla, kun luoteesta pääsee virtaamaan koko maahan kylmää, jopa arktista ilmamassaa. Aluksi lämpötila on vielä etelässä ja lounaassa nollan tuntumassa, mutta päivän aikana pakastuu rannikkoalueita myöten.

Lunta voi maanantaivuorokauden aikana kertyä Tampereen korkeudelta Kainuuhun paikoin jopa 10 senttiä.

Suomen ylle on yön aikana kehittynyt pienialainen matalapaine, joka aiheuttaa lumisateita erityisesti maan etelä- ja keskiosassa. Lunta voi maanantaivuorokauden aikana kertyä Tampereen korkeudelta Kainuuhun paikoin jopa 10 senttiä. Pohjoisessakin tulee yksittäisiä lumikuuroja, mutta kertymät jäävät pieniksi. Maan eteläpuoliskon sadealueen ja pohjoisen kuurojen väliin jää selkeämpi vyöhyke, jossa päästään nauttimaan aurinkoisesta pakkassäästä.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Tiistaiksi sää on poutaantumaan päin ja viimeiset sateet kuivahtavat aamun aikana. Taivas selkenee pohjoisesta alkaen suuressa osassa maata, ainoastaan itä vaikuttaisi jäävän pilvisemmäksi. Pakkanen alkaa hiljalleen kiristyä; maan etelä- ja keskiosassa pakkasasteita on 5-10, pohjoisessa lämpötila voi laskea jo -20 asteeseen.

Keskiviikkona sää on edelleen poutaista ja laajalti aurinkoista. Lämpötila on tiistaita alhaisempi koko maassa ja maan keskiosassakin voidaan olla 15 pakkasasteessa. Lapissa pakkanen kiristyy jopa -30 asteeseen. Illalla pilvisyys jälleen lisääntyy lännestä lähestyvän matalapaineen edellä. Matalapaineen reitti on vaihdellut säämallien ajojen välillä merkittävästi, joten vielä ei Helsinkiinkään voi merkittäviä lumikertymiä lupailla.

Kirjoittajat ovat Ilmatieteen laitoksen meteorologeja

Siirry tästä MT:n sääpalveluun