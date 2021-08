Tässä syy siihen, miksi Euroopan unionin omia joukkoja ei lähetetty Kabulin evakuointitehtäviin: "Aikatekijä ratkaisi"

Suomalaisen suojausjoukon on tarkoitus toimia paikalla tehtävän loppuun asti. Operaation hintalapussa lukee 792 000 euroa.

Kesällä päättynyt Suomen rauhanturvaamisoperaatio Afganistanin pohjoisosissa kesti lähes 20 vuotta. Arkistokuva.

Puolustusministeriön puolustuspoliittisen osaston ylijohtajalla Esa Pulkkisella on pitkä kokemus Euroopan unionin sotilasesikunnan päällikkyydestä Brysselissä.

Aikatekijä ratkaisi hänen mukaansa paljolti sen, ettei EU:n kriisinhallinnan joukkoja käytetty evakuointiin. Joukkojen aktivointi kestää viikkoja.

"Kabulin evakuointi on tavallaan erilainen juttu. Päätöksenteko 27 jäsenmaan kesken ja taisteluosaston käyttö näin lyhyellä aikavasteella ei olisi toiminut", Pulkkinen sanoo.

"On ihan hyvä, että EU-joukkojen toiminta nousee esille. Periaatteessa EU:n taisteluosasto pystyisi suojaamaan lentokentän, mutta hankala paikka se on. Yhdysvalloilla on siellä isohko 5 000 miehen osasto, EU:lla se olisi 2 500."

Pulkkisen mukaan voi korkeintaan spekuloida sillä, mitä merkitsisi se tosiasia, että toimijoissa on lisäksi myös EU:hun kuulumattomia maita kuten Norja ja Australia.

Vaihtomiehistöä ei suojausjoukolle ole tiedossa.

"Suojausjoukko voi toimia annetussa tehtävässä yleensä niin kauan ilman vaihtoa kuin tehtävä kestää. Yleensä varustuksesta riippuen se voi toimia kuukausia rotaatiossa", Pulkkinen jatkaa.

Puolustusvoimat ovat arvioineet Kabuliin lähetettyjen suojausjoukkojen käytön hinnaksi enintään 792 000 euroa.

Myös presidentti Sauli Niinistö kysyy, mitä Euroopan Unioni teki, kun Afganistanin evakuointitilanne alkoi. Samaa kysyi KD:n puheenjohtaja Sari Essayah viime perjantaina eduskunnan päättäessä tehtävästä (MT 23.8.)

"EU esitti pyynnön Suomella auttaa unionin kanssa työskennelleitä Afganistanissa. Väkisinkin herää kysymys, missä EU on – se puuttui kokonaan, kun ongelmia piti ratkoa. Tämä ei anna kovin hyvää kuvaa yhteisöstä", Niinistö sanoi ulkoministeriön suurlähettiläskokouksen tiedotustilaisuudessa.

EU:lla pitäisi Niinistön mukaan olla voimaa myös päättäväisyyteen ja yhtenäisyyteen.

Evakuoinneissa hallitus on toiminut Niinistön mielestä nopeasti. Tiistaipäivään mennessä oli Kabulista evakuoitu yli 200 henkilöä. Niinistö huomauttaa, että normaalijärjestyksessäkin on mahdollisuus ryhtyä valmisteleviin tiedustelutoimiin jo ennen päätöksentekoa.

