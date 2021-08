Sitran Pantsar: Poliitikot olivat epärehellisiä turvetuottajia kohtaan – "Turpeelle olisi tarvittu reilu siirtymä ja hiilensidonnasta pitää palkita"

Turpeentuottajien kohtelu on esimerkki siitä, miten kansalaisten tuki ilmastotoimille heikkenee.

Carolina Husu

”Hiilensidonnasta pitäisi palkita. Viljelijöiden syyllistäminen ei vie asioita yhtään eteenpäin”, Sitran kiertotalouden asiantuntija ja johtaja Mari Pantsar sanoo.

”Ilmastotoimet maksavat. Jos pitää maksaa korvauksia niille, jotka kärsivät kohtuuttomasti, niin sitten maksetaan. Asia pitää hoitaa”, Sitran johtaja Mari Pantsar ohjeistaa Suomen hallitusta budjettiriihen alla.

Hallitus on sopinut, että asia hoidetaan parin viikon päästä budjettiriihen yhteydessä. Silloin pitäisi päättää, miten 11 miljoonan hiilitonnin päästövähennys tehdään.

Pantsarin mielestä MTK:n esillä pitämä summa 3–5 miljardin euron kustannuksista kuulostaa realistiselta. Kustannukset jakautuvat useille vuosille.

Lisärahoitusta ei näillä näkymin kuitenkaan ole tulossa. Lisäksi päätösten taustapaperit ovat vielä kesken.

Kannusteet vievät tällä hetkellä maataloutta väärään suuntaan.

”Hiilensidonnasta pitäisi palkita ja ympäristökorvausjärjestelmällä ja muilla tuilla pitäisi vähentää päästöjä enemmän. Kierrätysravinteilla ei ole markkinoita”, Pantsar luettelee keinoja.

Silti viljelijöitä on viime viikkojen keskustelussa syyllistetty ja vaadittu alalta rajuja toimenpiteitä. Katse pitäisi nyt kääntää poliitikoihin.

”Onko hallituksella kykyä tehdä päätöksiä, mitataan nyt. Kaikki tietävät, että päätökset pitää tehdä ja pallo on Säätytalolla”, Pantsar sanoo.

Poliitikkojen vastuulla on myös löytää hyväksyntä ilmastotoimille. Viljelijöiden hyväksyntä on nykypolitiikalla vaikea saada ja turvetuottajien tuki on jo menetetty.

Pantsar kritisoi turvetuottajien kohtelua, sillä poliitikot tiesivät päästöoikeuksien hintojen nousevan ja että se osuu turvesektoriin.

”Silti eduskunnan täysistunnossa sanottiin, että turpeen käyttöä jatketaan. Se oli epärehellistä, sillä päästökauppa ohjaa ihan toiseen suuntaan. Poliitikkojen olisi pitänyt tehdä reilun siirtymän suunnitelma aikoja sitten. Sitä ei tehty.”

Ja nyt pitäisi katsoa, mille muille aloille voi käydä samoin. Sitten tiedetään, keihin muutokset osuvat kivuliaimmin ja korvaukset voidaan suunnata oikein.

Yksi ala voi olla karjan kasvatus. Se ei kuitenkaan ole lähivuosien kysymys.

Pantsarin mielestä yksittäisten ihmisten ja alojen syyttäminen ilmastokeskustelussa on älytöntä. Siitä seuraa kahtia jakautunut kansa.

”Esimerkiksi turveyrittäjät ovat investoineet omaisuutensa koneisiin ja uskovat tekevänsä arvokasta työtä. Sitten koko toimiala ajetaan alta.”

Omaisuuden lisäksi katoaa ammattiylpeys ja kunnia, eikä arvokasta ylöspääsyä ole.

Myöskään pelotella ei saa, vaan etsiä motivaatiota.

Sitra kannattaa ajatusta, että pellon raivaukseen tarvittaisiin ympäristölupa. Pantsar arvioi, että raivauksesta tulee riihessä iso kysymys. Se on vihreille tärkeä.

”Iso kuva kuitenkin on, että peltoja raivataan, koska tukipolitiikka kannustaa siihen. Raivataan koska se kannattaa. Tukipolitiikkaa pitäisi muutttaa.”

MTK:n ja ruotsinkielisen tuottajajärjestön SLC:n Luonnonvarakeskuksen kanssa tekemä ilmastotiekartta on tällä hetkellä ainoa valmis budjettiriihen taustapaperi.

Pantsar pitää tiekarttaa hyvänä.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo sanoi MT:n haastattelussa 18.8., että tiekartalla on paljon yhteistä puolueen ohjelman kanssa.

”Jos kaikki pitävät sitä hyvänä, se pitää vain toteuttaa. Sen jälkeen pitää ajatuksia siirtää ilmastonmuutokseen varautumiseen.”

