MTK: Ilmastotoimet saadaan liikkeelle nopeasti, kunhan kannustimet ovat oikein – syyskuun budjettiriihessä ilmastolla paljon painoarvoa

Luonnonvara-alan koulutuksen rahoitusta on leikattu viime vuosien aikana. MTK:n mielestä suunnan on muututtava.

Sanne Katainen

"Yli puolet viljelijöistä on kokenut painetta tai syyllistämistä", MTK:n toiminnanjohtaja Jyrki Wallin sanoo.

Maa- ja metsätaloudella on valmiina suunnitelmia ilmastonmuutoksen torjumiseksi, MTK muistuttaa ensi vuoden valtion budjetin käsittelyn alla.

Hallituksen budjettiriihestä tarvittaisiin rahoitusta tuottajajärjestöjen yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa tekemän ilmastotiekartan toteuttamiseen.

"Toimenpiteet saadaan liikkeelle vauhdilla, jos hallitus kykenee suuntaamaan kannustimet oikein. Esimerkiksi maatalouden ilmastotiekartan toteuttamisen kokonaiskustannukset ovat arviolta 3–5 miljardia vuosille 2021–2050", MTK:n toiminnanjohtaja Jyrki Wallin sanoo.

Wallin varoittelee, että tilojen talous ei kestä lisäkustannuksia.

"Tuotantokustannusten noustua ja kannattavuuden ollessa heikkoa keskimäärin ei voi lisärasitusta enää alalle ohjata."

Tiekartan toimia ovat esimerkiksi pellon kasvukuntoa parantavat salaojitukset ja perusparannukset, heikoimpien lohkojen metsitykset sekä teknologian kehitys.

"Digitaalisuuden edistäminen jäi elvytyspaketissa vajaaksi, joten siihen tulisi ohjata nyt lisävaroja", Wallin jatkaa.

Maatalouden konekantaan soveltuvat myös uusiutuvat biopolttoaineet. Niiden laajempi käyttöönotto maataloudessa olisi toteutettava kuitenkin siten, että kustannusrasitus ei pääse nousemaan.

Metsiin pitää investoida, jotta niiden kasvu saadaan maksimoitua.

"Metsät kasvavat, kunhan markkinoille ja metsänomistajille annetaan mahdollisuudet toimia".

Välitä viljelijästä -hankkeen rahoitusta on jatkettava.

"Hanke on ollut hyvin vaikuttava. Se on edelleen myös valitettavan ajankohtainen, sillä yli puolet viljelijöistä on kokenut painetta tai syyllistämistä. Henkinen paine näistä ja taloussyistä on kova", Wallin sanoo.

Valtiovarainministeriön (VM) sisäiset neuvottelut valtion ensi vuoden budjetista alkoivat tänään. VM:n esitys on pohjana eri ministeriöiden ehdotuksille ja poliittisille päätöksille.

VM:n ehdotus julkaistaan tämän viikon perjantaina ja ministeriöiden esitykset sen jälkeen. Hallitus käsittelee budjettia riihessä syyskuun 7. ja 8. päivä.

Valmista on syyskuun lopulla.

Budjettiriihen yhteydessä päätetään myös monista yleisistä politiikan linjauksista. Yksi sellainen on juuri ilmastomuutoksen torjumisen keinot.

Itse asiassa ilmastonmuutoksen torjuminen voi olla riihen suurimpia teemoja. Puhutaankin jo, että tekeillä on ilmastoriihi.

Päätöksien vaikutus on ensi vuoden budjettia pidempi.

