Amnesty: Lääkeyhtiöt ja vauraat valtiot estävät koronarokotteiden riittävän jakelun köyhempiin maihin – "Se, että Suomen hallitus varaa kolmannet rokotteet kaikille yli 12-vuotiaille, on itsekästä rokotenationalismia"

Tähän mennessä tuotetuista 5,76 miljardista rokoteannoksesta vain 0,3 prosenttia on jaettu matalan tulotason maihin.

Kaijaleena Runsten

Amnestyn tutkimuksessa tarkasteltiin muun muassa yhtiöiden ihmisoikeuskäytäntöjä, yhtiöiden hallussa olevia immateriaalioikeuksia, rokotteiden hinnoitteluun liittyviä rakenteita, rokotteiden jakelua sekä käytäntöjen läpinäkyvyyttä. Arkistokuva, Tansania.

Koronarokotteita valmistavat lääkeyhtiöt ovat vastahakoisia tehostamaan maailmanlaajuista rokotetuotantoa ja jakamaan hallussaan olevaa teknologiaa, tiedottaa Amnesty.

Suurimmat rokotevalmistajat ovat Amnestyn mukaan priorisoineet toimituksissa vauraita valtioita ja tehneet tähtitieteellisiä voittoja.

Valtiot eivät myöskään ole turvanneet rokotteiden saatavuutta ja ovat epäonnistuneet ihmisoikeusvelvoitteiden noudattamisessa.

Amnesty Internationalin tuoreessa A Double Dose of Inequality: Pharma companies and the Covid-19 vaccines crisis -raportissa tarkasteltiin kuuden koronarokotteita valmistavan yhtiön toimintaa. Tutkimuksessa olivat mukana AstraZeneca, BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax, ja Pfizer.

Tulokset osoittavat, että suurimmat rokotevalmistajat ovat epäonnistuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia, Amnesty toteaa.

Tällä hetkellä alle yksi prosentti näissä maissa asuvista ihmisistä on rokotettu koronaa vastaan, kun rikkaissa maissa rokotteen on saanut jo 55 prosenttia ihmisistä.

Monissa matalan tulotason maissa edes terveydenhuollon työntekijät tai riskiryhmiin kuuluvat ihmiset eivät ole saaneet rokotetta.

Puute rokotteista on syössyt Latinalaisen Amerikan, Afrikan ja Aasian maat kriisiin.

Monien maiden jo valmiiksi kuormittuneet terveydenhuoltojärjestelmät ovat romahtamisen partaalla, mikä aiheuttaa kymmeniä tuhansia estettävissä olevia kuolemia joka viikko, tiedotteessa sanotaan.

Kaikki rokotteita valmistavat yhtiöt ovat toistaiseksi kieltäytyneet osallistumasta kansainvälisesti koordinoituihin aloitteisiin, joiden tarkoituksena on tehostaa rokotteiden maailmanlaajuista tuotantoa jakamalla valmistukseen tarvittavaa dataa sekä teknologiaa.

Yhtiöt ovat myös kieltäytyneet väliaikaisesta rokotteiden ja muiden koronatuotteiden patenttijoustosta pandemian ajaksi.

“Rokottaminen on ainoa tie ulos tästä kriisistä. Suuret lääkeyhtiöt ovat kuitenkin kieltäytyneet jakamasta tietoa ja toimineet lähinnä vauraita maita hyödyttäen. Yhtiöiden toiminta on aiheuttanut rokotepuutteen miljardeille ihmisille”, toteaa Amnesty Internationalin pääsihteeri Agnès Callamard.

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan matalan ja keskimatalan tulotason maissa tulee saavuttaa 40 prosentin rokotekattavuus vuoden 2021 loppuun mennessä, jotta pandemiaa voidaan alkaa taltuttaa myös näissä maissa.

Amnesty vaatii, että matalan ja keskimatalan tulotason maihin toimitetaan vähintään kaksi miljardia rokotetta ennen vuoden loppua.

Jotta tavoitteeseen päästään, vauraiden valtioiden tulee pikimmiten luovuttaa miljoonat ylijäämäannoksensa näihin maihin.

Lisäksi rokotevalmistajien tulee jakaa vähintään 50 prosenttia loppuvuoden aikana tuotettavista rokotteista niitä eniten tarvitseville maille. Vuoden 2021 ennustetun rokotetuotannon mukaan tämä tarkoittaisi 2,6 miljardia rokotetta.

Suomen tulee kantaa globaali vastuunsa pandemian pysäyttämiseksi

Suomi ei ole Amnestyn mukaan antanut tukeaan väliaikaiselle koronarokotteiden ja -tuotteiden patenttijoustolle Maailman kauppajärjestössä. Suomen tuki Maailman terveysjärjestön ohjelmille, joilla pyritään tukemaan matalan tulotason maiden koronatoimia, mukaan lukien rokottamista, on ollut toistaiseksi riittämätöntä.

“Se, että Suomen hallitus varaa kolmannet rokotteet kaikille yli 12-vuotiaille, ei ole vastuullista toimintaa. Se on itsekästä rokotenationalismia ja vastuunpakoilua pandemian torjumisesta. Mikäli Suomen kaltaiset vauraat valtiot sekä lääkeyhtiöt jatkavat tällä linjalla, pandemialle ei näy loppua.

Kukaan meistä ei ole turvassa, ennen kuin kaikki ovat turvassa”, sanoo Amnestyn Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson.