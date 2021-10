Maaseudun tyytymättömyys Yleen yllätti hallintoneuvoston puheenjohtajan: "Muutos on niin suuri"

Markku Vuorikari

Ylen hallintoneuvoston puheenjohtaja Arto Satonen (kok.) pitäisi hyvänä, jos Yle selvittäisi jatkossa entistä useammin alueellisia eroja omissa käyttäjätutkimuksissaan.

Ylen hallintoneuvoston puheenjohtaja Arto Satonen (kok.) kommentoi eduskunnasta keskiviikkona julkaistun MT-kyselyn tuloksia.

"On yllättävää, että muutos on niin suuri suhteessa edelliseen lukuun. Olisi hyvä nähdä, millainen seuraava luku on", Satonen pohtii.

MT:n kyselyssä varsinkin maaseutumaisissa kunnissa asuvien vastaajien tyytymättömyys Ylen ohjelmatarjontaan näyttää kasvaneen.

Maaseutumaisissa kunnissa tyytymättömiä Yleen on 58,5 prosenttia, kun vuosi aiemmin osuus oli 46 prosenttia. Tyytymättömien osuus on kasvanut vuodessa yli 12 prosenttiyksikköä. Toissa vuonna tyytymättömiä oli 51 prosenttia.

Pääkaupunkiseudulla asuvista 61 prosenttia on tyytyväisiä Yleen, mutta maaseutumaisissa kunnissa asuvien keskuudessa luku putoaa 31 prosenttiin eli ero on 30 prosenttiyksikköä.

Satosen mukaan yhdestä luvusta ei voi vetää liian suuria johtopäätöksiä, vaikka muutos "oli sen verran huomattava".

"Alueellinen eriytyminen on muutenkin minulle läheinen aihe, ja Suomessa suhtaudutaan osaan asioista eri tavalla omasta elinpiiristä riippuen", Satonen viittaa eroihin maaseudun ja kaupunkien välillä.

Satosen mukaan Ylen omissa tarkasteluissa arviot tehdään usein niin, että ihmiset jaotellaan sukupuolen ja ikäryhmän mukaan.

"Tässä voisi ottaa esille sellaisen ajatuksen, että Ylen omissa tutkimuksissa olisi samanlainen alueellinen tarkastelu. Eri asiat ovat tärkeitä riippuen siitä, missä asuu. Samoin eroja voi olla arvomaailmoissa. Yksi näkökulma voisi olla alueellinen", Satonen ehdottaa ensi kertaa julkisesti MT:n haastattelussa.

Ylen tarkastelu on hänen mukaansa sinänsä tarkka siinä, miten lapset, nuoret, keski-ikäiset ja eläkeläiset käyttävät Ylen ohjelmapalveluja. "Tässä voi olla kyse alueellisesta eriytymisestä. Jos sama trendi maaseudun ja kaupunkien välillä jatkuu, pitäisi tutkimustietoja voida hyödyntää", Satonen pohtii.

Ylen palveluja käyttää lähes jokainen suomalainen. Satonen muistuttaa, että myös Ylen uutistoimintaa pidetään puolueettomissa arvioissa luotettavimpina lähteenä.

"Katsoja- ja luotettavuusluvut ovat korkeita myös kansainvälisesti muihin vastaaviin yhtiöihin verrattuna. Jatkossa alueellinen tarkastelu voisi mielestäni olla kehittämisen kohteena. Olen tuonut tämä jo aiemmin esille Ylen hallituksessa, mutta en tätä ennen julkisuudessa."

