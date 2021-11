MTK:n valtuuskunnassa vaalipaneeli ja äänestys johtokunnan jäsenestä

Nuorten edustaja MTK:n johtokunnassa vaihtuu. Vaalipaneelissa on viiden isoimman puoleen edustajat.

Kari Salonen

Näin järjestettiin valtuuskunnan kokous viime huhtikuussa. Nyt kokous järjestetään tiedossa olevien rajoitusten mukaan mahdollisimman normaalisti.

MTK:n valtuuskunta äänestää keskiviikkona johtokunnan jäsenestä, sillä MTK-Pohjois-Suomen liitto on esittänyt Jari Ahlholmia ehdolle.

Kärsämäkeläinen Ahlholm on liiton puheenjohtaja.

"Haluan painottaa, että olen liiton ehdokkaana. Kävi vaalissa miten vain, toivoisin, että ymmärretään toisia tiloja eikä tulisi vastakkainasettelua", Ahlholm sanoo.

Ahlholm on alueelta, missä on paljon eloperäisiä maita. Hän haluaa tuoda johtokuntaan näkemystä niiden tilanteesta. Hän haluaa myös, että tukia kohdistetaan aktiivitiloille.

Erovuorossa johtokunnasta ovat Asko Miettinen Joensuusta ja Kaisa Rantasalo Jalasjärveltä.

Miettinen on halukas jatkamaan ja häntä on esittänyt ehdolle MTK-Pohjois-Karjala.

"Maatalouden kannattavuus on tässä omalla agendalla ykkösasia. Markkinaedunvalvontaa pitäisi pystyä vahvistamaan ja saamaan tuloa markkinoilta", Miettinen sanoo.

Rantasalo on ollut johtokunnassa maaseutunuorten edustajana ja hänen tilalleen nuoret valitsivat Susanna Valtosen Hämeenlinnasta. Valtuuskunta on kunnioittanut nuorten valintaa, joten Valtonen lienee varma valinta.

Muita ehdokkaita ei ollut tiedossa MT:n mennessä painoon sunnuntaina. Ehdokkaita voi vielä tulla, sillä valtuuskunnan jäsenet voivat esittää ehdokkaita vielä kokouspaikalla.

MTK:n valtuuskunta kokoontuu keskiviikkona ja torstaina Espoon Hanasaaressa.

Ahlholmin mielestä johtokunta saisi lisätä tiedonjakelua liitoille. Varsinkin liitoille, joilla ei ole edustajaa johtokunnassa.

"Tuntuu että ollaan tavallaan paitsiossa ytimestä. Olisi hyvä olla liitoille lyhyesti tiedote, mistä on puhuttu ja mitä on päätetty. Meillä on liitossa sellainen käytäntö yhdistyksille."

Pohjois-Suomen liiton alueen pelloista 27 prosenttia on eloperäisiä eli turve- ja multamaita. Tilakohtaiset erot ovat suuret.

"Yhdellä tutulla on 80 prosenttia eloperäisiä maita, joista pääosa turvemaita ja siellä on vasta tehty robottinavetta. Olisi johtokunnassa henkilö, joka olisi eloperäisten maiden keskeltä. Nyt on porukka kovilta mailta", Ahlholm perustelee ehdokkuuttaan.

Hän ei usko pellonraivauksen lisääntyvän, vaan ennemmin vähenevän. Peltoa myös poistuu käytöstä.

Miettinen arvioi ilmastoasioiden olevan valtuuskunnalla mielenpäällä talouden lisäksi. Paine tehdä poliittisia päätöksiä on kova, vaikka tutkimus tulee perässä.

"EU:n taksonomian valmistelu on kohtuullisen järkyttävää. Eikä maatalous voi muuttua nopeasti. Maataloutta ei voi käsitellä tehtaan piippuna", Miettinen sanoo.

Miettisen mielestä pitäisi miettiä korvaajaa luopumistukijärjestelmälle. Maatalouden houkuttelevuutta elinkeinona ja työpaikkana pitäisi parantaa.

Ahlholm ei usko turvekeskustelun hallitsevan valtuuskunnan keskustelua.

"Kyllä se on talous. Kannattavuusasia on kärkenä, koska se koskettaa kaikkia. Se on ensi viikon agendalla ykkösenä", Ahlholm sanoo.

Valtuuskunnan kokous keskeytetään keskiviikkona kello 11.00. Silloin alkaa tammikuussa järjestettäviä aluevaaleja käsittelevä vaalipaneeli.

Tunnin mittainen paneeli näytetään suorana MT:n verkkosivulla. Juontajina ovat MT:n päätoimittaja Jouni Kemppainen ja MT:n toimittaja Eija Mansikkamäki.

Keskustelemassa ovat puheenjohtajat Petteri Orpo (kok.), Annika Saarikko (kesk.) ja Riikka Purra (ps.). Lisäksi vihreistä mukana on puheenjohtajan sijainen Iiris Suomela ja SDP:tä edustaa eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman.

