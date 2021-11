"Kassa on tyhjä ja rahat loppu" – MTK:n Marttila huolissaan vaarantuneesta ruokajärjestelmästä

Jaana Kankaanpää

Keskustelua tuottajien pienestä osuudesta on saatu herätettyä, mutta työ ei lopu tähän, Marttila totesi puheessaan.

MTK:n puheenjohtajan Juha Marttilan mukaan valtuuskunnan yleiskeskustelussa yllätti, miten vahvasti maatalouden paha tilanne tuli esille. Hän totesi, että koolla on sellainen porukka, jonka suoria ja piilotettuja viestejä kannattaa kuunnella herkällä korvalla.

"Huono kannattavuus on pitkän aikavälin ongelma, mutta nyt huonon sadon ja kustannusinflaation takia kassa on tyhjä ja rahat loppu", Marttila tokaisi. Hän varoitti, että jos tätä kierrettä ei oikaista, vaarassa on Suomen koko 300 000 ihmistä työllistävä ruokajärjestelmä.

Marttilan mukaan nyt tarvitaan tuhansien ihmisten toimintaa useilla eri tasoilla.

Ruokamarkkinoiden toiminnassa on kyse siitä, miten suuri sen kakku on ja miten suuri siivu eri toimijoille tulee. Marttila kiitteli viime viikon kuluttajahintatempaukseen eri kaupungeissa osallistuneita. MTK:n tempaus herätti keskustelua tuottajien pienestä osuudesta.

"Saimme keskustelua jälleen aikaiseksi, mutta ei se työ tähän lopu"; Marttila totesi. Hän korostaa, että nyt on syvän analyysin paikka ja sen jälkeen tarvitaan toimintaa.

Marttila kertoi, että Irlannissa on pitkään tehtyyn määrätietoista työtä maataloustuotannon eteen ja se on tuottanut tulosta. Viennin kohdalla Irlanti tekee työnsä paremmin kuin Suomi. Myös meillä pitäisi keksiä uusia keinoja maatalouden kannattavuuden kehittämiseksi.

"Suomalainen maatalous on maailman tutkituin toimija", Marttila sanoi ja huomautti, että muuten ruokajärjestelmän suorituskykyä arvioidaan aika vähän. Hänen mielestään nyt on tarve ulkopuoliselle asiantuntijalle, jonka arvion pohjalta voidaan tehdä päätelmät suomalaisista ruokamarkkinoista.

Puheessaan Marttila kehui suomalaista metsätaloutta ja metsäpolitiikan perinnettä. Täällä metsiä osataan hyödyntää taloudellisesti niin, että niiden merkitys luonnon monimuotoisuudelle ja ilmastolle huomioidaan samalla. Suomalainen talousmetsä sopii myös virkistyskäyttöön.

"Me harjoitetaan metsätaloutta ja vaalitaan luontoarvoja samalla alueella. EU:ssa tätä ei ymmärretä ollenkaan. Perusongelma on, että vihreän ohjelman toteuttajien pitäisi tulla katsomaan ja ymmärtää, miten metsiä täällä hoidetaan", Marttila sanoi.

Biodiversiteettistrategiasta Marttila totesi, että 30 prosentin suojeluvelvoitetta ei ole vielä lyöty lukkoon, mutta vahvasti vaikuttaisi, että Suomelle saattaa osua velvoite vieläkin laajemmasta suojelutavoitteesta.

Vihreä sopimus vaikuttaa myös maatalouteen. Komissio yrittää saada pellolta pöytään -ruokastrategian asioita yhteiseen maatalouspolitiikkaan.

Marttilan mukaan pellolta pöytään -strategiassa on paljon hyvää ruokaturvallisuuteen ja eläinten hyvinvointiin liittyen. Se myös toisi Suomelle kilpailuetua, sillä muu Eurooppa ei vielä ole Suomen tasolla ruuantuotannossa.