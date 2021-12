Maatalouden tuotantorakennusten kiinteistövero on vain pisara veromeressä – Kansanedustaja esittää siitä luopumista

Kai Tirkkonen

Maatalouden tuotantorakennusten kiinteistövero on tilallisille iso rasite, mutta verokertymältään pieni. Kuvituskuva.

Perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpään laatima lakialoite vapauttaisi maatalouden tuotantorakennukset kiinteistöverosta.

Lakiehdotuksensa perusteluissa Mäenpää viittaa maatalouden akuuttiin kannattavuuskriisiin, joka on ajanut erityisesti maito- ja lihatilat taloudelliseen ahdinkoon.

Tällä hetkellä kiinteistön omistukseen perustuvasta kiinteistöverosta on vapautettu metsä, maatalousmaa ja vesistöt. Sen sijaan maatalouteen tarvittavista tuotantorakennuksista veroa maksetaan.

Mäenpään aloitteessaan toimittamien laskelmien mukaan valtion näistä rakennuksista keräämä verokertymä on kuitenkin suhteessa alhainen.

Vuosittain kiinteistöveroa kerätään lähes kahden miljardin euron arvosta, josta maatalouden tuotantorakennusten osuus on noin 15 miljoonaa euroa. Tuotantorakennusten vapauttaminen kiinteistöverosta löisi siis valtion verokertymään vain pienen loven.

"Sen sijaan vaikeassa ja epävarmassa tilanteessa elävälle maatalousyrittäjälle tuotantorakennusten vero on merkittävä kuluerä kaiken muun ohella", Mäenpää perustelee.

Mäenpään lisäksi aloitteen on allekirjoittanut 37 kansanedustajaa. Heistä valtaosa on perussuomalaisia, mutta mukana on myös kokoomuksen, kristillisdemokraattien ja keskustan edustajia sekä SDP:n Hussein al-Taee ja aiemmin perussuomalaisista erotettu VKK-puolueen perustanut Ano Turtiainen.

Lakialoite jätettiin eduskunnalle keskiviikkona 1. päivä joulukuuta. Mäenpää palasi aloitteeseensa vielä myöhemmin illalla täysistunnossa pitämässään puheessa, jossa hän esitti, että tuotantorakennusten kiinteistöverovapautuksen voisi toteuttaa jo takautuvasti tämän vuoden alusta.