Elsi Katainen vastaa Ville Niinistön hiilinieluesitykseen: Hiilinielun kohdistaminen maatalouteen on epärealistista

Katainen muistuttaa, että maatalouden Cap-säännökset on lyöty lukkoon vuoteen 2027 asti. "Kolmessa vuodessako se 180 megatonnin nosto hiilinieluihin tehtäisiin?", hän kysyy.

Elsi Katainen on Europarlamentin maatalousvaltuuskunnan varapuheenjohtaja.

Europarlamentaarikko Elsi Katainen (kesk.) kummeksuu ympäristövaliokunnan pääneuvottelija Ville Niinistön puheita lulucf-hiilinielujen nostamisesta maataloussektorilla.

Katainen on Euroopan parlamentin maatalousvaliokunnan varapuheenjohtaja, ja lulucf:n neuvottelijana sekä maatalousvaliokunnan ja liikennevaliokunnan puolesta.

"Minusta olisi nyt tärkeää muistaa, mitä varten lulucf on", Katainen sanoo.

"Sehän on nimenomaan hiilinieluihin ja hiilen varastointiin liittyvä laskentatyökalu, eikä sen tarkoitus ole puuttua metsätalouden toimintaan, eikä sen tarkoitus ole puuttua myöskään maatalouden toimintoihin."

Lulucf-valmistelun vastuu parlamentissa on jaettu ympäristövaliokunnan ja maatalousvaliokunnan kesken.

Niinistö kertoi maanantaina aikovansa esittää EU:n maankäyttösektorin hiilinielun kokonaistavoitteen nostamista 490 miljoonaan hiilidioksidi­ekvivalentti­tonniin vuonna 2030.

Komission aiemmin esittämä tavoite oli 310 miljoonaa tonnia. Keskiviikkona maatalousvaliokunta julkaisi oman näkemyksensä lulucf:stä. Sen vähennystavoite oli komission kanssa samoilla linjoilla.

Suomen osalta maankäyttösektorin hiilinielutavoite lähes tuplaantuisi 17,8 miljoonasta tonnista 30 miljoonaan tonniin.

Tiistaina Niinistö tarkensi, että tarkoitus ei olisi lisätä metsien nieluja ja rajoittaa hakkuita, vaan lisäys kohdistuisi maataloussektorille.

Kataisen mielestä Niinistön lausunto on kummallinen:

"Tulee väistämättä sellainen mielikuva, että Ville yrittää nyt puuttua nimenomaan maatalouden toimintamalleihin ja toimintoihin, eli Capiin, mutta sen säännöthän on lyöty lukkoon jo vuoteen 2027 asti. Kolmessa vuodessako se 180 megatonnin nosto hiilinieluihin tehtäisiin?", Katainen kommentoi MT:lle puhelimitse.

"Siinä mielessä kärjet on vähän kummallisesti osoitettu niin, että ne lisäykset olisivat nimenomaan maatalouteen. Noin kovat lisäykset, mitä hän olisi vaatimassa, ovat muutamassa vuodessa todella epärealistisia."

Katainen painottaa, että cap-rahoitus on tarkoitettu kestävään ruuantuotantoon. Hänen mukaansa hiiliviljelylle ja metsänomistajille tulisi löytää markkinoilta muita kannustimia hiilensidontaan.

"Minä en hyväksy lausuntoja siitä, että maatalous on haluton, tai toimiala on haluton tekemään toimia. Totta on, että Suomessa ollaan edistyksellisempiä kuin useissa jäsenmaissa, mutta ei pidä paikkaansa, ettei maataloussektori tekisi mitään hiilipäästöjen vähentämiseksi."

Kataisen mukaan ehdotuksen painopiste on väärä.

"Väistämättä ajattelen myös sitä, minkä takia ei panna enempää paukkuja siihen, miten fossiilisia polttoaineita ja materiaaleja voitaisiin korvata uusiutuvilla. Sehän olisi kaikista paras ja tehokkain keino yhteisiin tavoitteisiin."

"Hiilinielujen ja -varastojen noin vahva kasvattaminen johtaa väistämättä siihen, että metsien hakkuut vähenevät, mikä johtaa päinvastaiseen lopputulokseen. Kyllä kaikilla pitäisi olla jo se tieto, että hyvä metsänhoito on ihan paras hiilinielun lähde."

Maatalouden hiilinielujen runsasta lisäämistä hän pitää epärealistisena.

Niinistön esityksen läpimenoon hän ei usko, ja varoittelee, että pahimmillaan liian jyrkät kannanotot keinuttavat jo ennestään kiikkerää venettä päästösovusta.

"Totta kai noin rajut nostot pääneuvottelijalta vaikeuttavat ja mutkistavat neuvotteluja, eivätkä edes palvele päämäärää millään tavalla."

"Monet delegaatiot eri maista ovat olleet jo aiemmin kriittisiä kansallisiin hiilinielun lisäystavoitteisiin. En olisi yhtään yllättynyt jos parlamentti lopulta päätyisi komission esityksen 310 megatonnin linjoille. "

