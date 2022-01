SDP ja keskusta: Hallitus on toimintakykyinen – "On sopinut kaikki ne asiat, mistä sen on täytynytkin sopia."

Keskustalle tulos ei ole yllätys, sillä tunnelma on ollut havaittavissa kannattajakunnassa.

Kari Salonen

SDP:ssä luotetaan Sanna Marinin hallitukseen sekä kentällä että puoluejohdossa. "On normaalia, että puolueilla on erilaisia näkemyksiä", puoluesihteeri Antton Rönnholm sanoo.

SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm pitää MT:n mittaustulosta varsin hyvänä.

"Hallituksella on selkeä luottamus ja se on positiivista. Oppositio odottaa hallitukseen pääsyä, ja keskustalla on melko suuri en osaa sanoa -ryhmä", Rönnholm tulkitsee tulosta.

"Yleisesti voi sanoa, että hallituksen ohjelma on hyvin edennyt, mutta monet positiiviset hyvät asiat hukkuvat koronan alle", hän sanoo mainiten talouskasvun ja työllisyyssaavutukset.

"Hallitus on sopinut kaikki ne asiat, mistä sen on täytynytkin sopia."

Rönnholm ei tunnista hallituksen toimintaa tai henkeä erityisen riitaiseksi edes metsien tai turpeen osalta.

"Aina hallituksissa on keskusteltu ja on normaalia, että puolueilla on erilaisia näkemyksiä."

Itse kysymyksenasettelusta Rönnholm huomauttaa, ettei mikään hallitus voi jatkaa automaattisesti yli eduskuntavaalien.

Keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen kommentoi tulosta tekstiviestillä junasta.

"Kyselyn tulos ei ole ihan täysi yllätys, tämänkin suuntaista olen havainnut kannattajissamme. Hallitus on toimintakykyinen niin kauan, kun se kykenee ohjelmansa ja sovittujen linjausten mukaisesti ratkaisemaan sen pöydällä olevat asiat. Toistaiseksi näin on ollut, muulla on turhaa spekuloida."

Myöskään Nato-kanta ei Rönnholmin mukaan revi hallituksen rivejä. Suomen kantana on mahdollisuus hakea puolustusliiton jäsenyyttä, mutta hiljattain keskustan eduskuntaryhmän johtaja Juha Pylväs on torjunut jäsenyyden ja vihreiden Atte Harjanne kiirehtinyt hakemusta.

"En näe asiassa radikaalia muutosta", Rönnholm sanoo. "Paljon on spekulaatiota siitä, mitä mieltä ollaan täällä ja Ruotsissa, mutta en näe hallituksen tai SDP:n linjassa muutoksia."

Ylen perjantaisessa kannatusmittauksessa kokoomus jatkoi ykkösenä, mutta SDP nousi hopealle ohi perussuomalaisten. Keskustan kannatus oli pysynyt 12,5 prosentissa ja paikka neljäntenä.

Rönnholm ei vedä siitä johtopäätöksiä tuleviin aluevaaleihin.

"Plussa on aina hyvä juttu. Kova työ on edessä, että ihmiset saadaan äänestämään. Mutta vielä on keskusteluja ja myös tämä terveysturvallisuustilanne voi nostaa hyvinvointialueiden teemoja framille."

Pirkkalaisen mukaan kysely mittasi eduskuntavaalien kannatusta eikä yllättänyt.

"Ylen aluevaalien kannatusmittaus oli meille rohkaisevampi ja on kirittänyt keskustalaisia ympäri maan vaalityöhön."