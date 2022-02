MT-gallup: Lähes puolet suomalaisista liittyisi Natoon jos valtiojohto suosittelisi – kannatus vahvinta SDP:n ja kokoomuksen äänestäjillä

Timo Filpus

Kokoomuksen ja SDP:n kannattajien enemmistö kannattaa sotilasliitto Naton jäseneksi liittymistä tilanteessa, jossa valtion johto sitä suosittelisi. Tulos selviää MT:n viime ja edellisviikolla teettämästä gallupista.

Natoon liittyisivät kysytyssä tilanteessa myös RKP:n kannattajat. Tosin pieni otoskoko heikentää tuloksen luotettavuutta.

Keskustalaisista lähes puolet liittyisi sotilasliittoon valtiojohdon suosittelun perusteella. Vihreiden ja perussuomalaisten kannattajissa osuus on hieman pienempi.

Selkeän kielteisesti sotilasliittoon suhtautuvat vain vasemmistoliiton kannattajat. Heistä selvä enemmistö tyrmää jäsenyyden myös siinä tilanteessa että valtion johto sitä suosittelisi.

Keskustelu Nato-jäsenyydestä on kiihtynyt sen jälkeen kun Venäjä on vaatinut Naton laajenemisen pysäyttämistä. Toistaiseksi Suomen valtiojohdon kanta on ollut niin sanotun Nato-option säilyttäminen. Sen mukaan Suomi voi halutessaan hakea sotilasliiton jäsenyyttä, mutta toistaiseksi se ei ole ajankohtaista.

Kaikista suomalaisista 45 prosenttia kannattaisi Natoon liittymistä, jos valtion johto sitä suosittelisi. Vastustajia on joka kolmas. Neljännes ei osaa ilmaista kantaansa.

Naiset ja miehet suhtautuvat hyvin eri tavoin sotilasliiton jäsenyyteen.

Miehistä 56 prosenttia liittyisi Natoon jos valtiojohto sitä suosittelisi. Naisista samoin ajattelee vain 34 prosenttia. Naisissa myös niiden osuus, jotka eivät osaa sanoa on selvästi korkeampi.

Ikäryhmittäin tarkasteltuna Nato-jäsenyys saa korkeimman kannatuksen 64 vuotta täyttäneiltä. Kielteisimpiä ovat 30–44 vuotiaat vastaajat

Alueellisesti Nato-jäsenyyteen suhtautuvat suopeimmin pääkaupunkiseudulla ja maaseutumaisissa kunnissa asuvat. Muissa kaupungeissa ja taajamissa suhtautuminen on kielteisempää.

Vastaajan koulutustaso vaikuttaa suoraviivaisesti suhtautumiseen puolustusliiton jäsenyyttä kohtaan. Akateemisen koulutuksen suorittaneista 56 prosenttia liittyisi Natoon, jos valtion johto sitä suosittelisi. Peruskoulutuksen suorittaneilla sama osuus on 39 prosenttia.

Samansuuntainen vaikutus näkyy myös vastaajan tulojen mukaan. Mitä korkeammat tulot, sitä myönteisemmin suhtautuu Nato-jäsenyyteen. Ammattiryhmistä johtajat ja yrittäjät ovat Nato-myönteisimpiä. Vähäisintä kannatus on työntekijöiden, opiskelijoiden ja kotona lasta hoitavien parissa.

MT:n gallupin toteutti Kantar TNS Agri. Kyselyyn vastasi 1 030 vastaajaa. Tulosten virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa. Osaotosten tulokset ovat suuntaa antavia.