Analyysi: Nyt tiedetään, mitä Putinin naamion alta löytyi – Kiinan Xi Jinpingin todelliset kasvot tuskin ovat pehmeämmät

Lännen reaktio Venäjän hyökkäykseen on yksiselitteinen ja aukoton. Globaalin voimatasapainon kannalta avainkysymys on, mille puolelle Pekingin tyranni kallistuu.

Konstantin Zavrazhin / Lehtikuva

Kun Pekingin olympialaiset alkoivat, Venäjän Vladimir Putin ja Kiinan Xi Jinping vastustivat Naton laajenemista itään suorastaan liikuttavan yksimielisesti. Nyt, kun Venäjä on hyökännyt Ukrainaan, hymyt eivät välttämättä ole enää yhtä herkässä.

Sitä on moneen kertaan toisteltu monissa eri yhteyksissä, mutta otetaan se tässä vielä kerran:

"Nyt on naamiot riisuttu ja vain sodan kylmät kasvot näkyvät", presidentti Sauli Niinistö totesi viikko sitten torstaina, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin oli kaikista neuvotteluyrityksistä piittaamatta hyökännyt Ukrainaan.

Sen jälkeen on käännetty monta takkia ja riisuttu monta naamiota.

Ehkä historiallisimman linjanmuutoksen teki sotasyyllinen Saksa ja tasoitti samalla tietä myös muille käänteille, joita ei vielä reilu viikko sitten kukaan uskaltanut edes kuvitella. EU:n kiistaton talousmahti ottaa nyt viimein sen roolin, joka sille myös ulko- ja turvallisuuspolitiikassa kuuluu.

USA:n ja EU:n talouspakotteet ja suurten kansainvälisten yritysten reaktiot ovat nekin olleet häkellyttäviä. Kansainvälinen yhteisö on eristänyt Venäjän ja sen keskeisimmän poliittisen eliitin nopeasti ja tehokkaasti.

Ikään kuin jostain olisi löytynyt kauan kateissa ollut yhteinen pelikirja, jota jotakuinkin kaikki nyt noudattavat sekä puheissa että teoissa.

Kremlin isännän pöyristyttävät valheet sodan syistä eivät mene läpi.

Puheet Venäjän "legitiimeistä turvallisuusintresseistä" ja Naton itälaajentumisen tai Ukrainan aiheuttamasta "uhasta" tuomitaan yksiselitteisesti. Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että Putin itse on ainoa uhka sekä omalle maalleen että sen naapureille.

Valitettavasti aseellisessa taistelussa urheat ukrainalaiset on jätetty yksin torjumaan Putinin häikäilemätöntä hyökkäystä.

Myös se on osa pelikirjaa. Sodan leviämistä yritetään välttää kaikin keinoin. Nato ei halua sodan osapuoleksi, koska sotaa ei käydä Nato-maassa.

Jatkon, ei pelkästään lähiviikkojen tai -kuukausien, vaan tulevien vuosien ja vuosikymmentenkin kannalta ratkaisevaa on, minkälaisen linjan Kiinan johtaja Xi JInping lopulta ottaa Venäjän hyökkäykseen.

Sodan alkamiseen asti Pekingin kommunistihallinto tuki Putinia, joka peräsi USA:lta ja sen liittolaisilta turvallisuustakuita ja paalutti vielä silloin neuvotteluteitse Venäjälle etupiiriä Euroopasta.

Kun Venäjän hyökkäys käynnistyi, Kiina otti etäisyyttä. Ei tuominnut, mutta ei tukenutkaan Moskovan öykkäröintiä enää yhtä yksiselitteisesti.

Nyt, kun Moskovan joukkojen moukarointi kiihtyy, länsi kiristää talouspakotteita ja työntää Venäjää kansainväliseen "eristysselliin", Kiina on tullut ratkaisevaan risteyskohtaan.

Xi Jinpingin on punnittava, kannattaako hypätä lännen hiekoittamalle tielle juuttuneeseen Putinin kelkkaan ja rakentaa entistä tiiviimpää taloudellista ja poliittista liittoa Venäjän kanssa? Vai onko järkevämpää varjella hyviä ja tuottoisia taloussuhteita erityisesti EU:n kanssa?

Houkutuksia on molemmilla puolilla.

Kiinalle avautuu merkittäviä mahdollisuuksia sitä mukaa, kun läntiset yritykset vetäytyvät pakotteiden vuoksi Venäjältä. Saksalaisten Venäjän kaupan konkareiden mukaan kiinalaiset ovat jo nyt näillä apajilla.

Ne eivät tietenkään korvaa lännen kanssa tehtävää yhteistyötä taloudellisesti. Poliittisesti ja sotilaallisesti USA:n ja Naton kampittaminen on kuitenkin Vladimir Putinille ja Xi Jinpingille vahva yhdistävä tekijä.

Berliinissä ei vielä uskota, että maailma olisi ajautumassa uuteen taloudelliseen ja poliittiseen kylmään sotaan. Sellaiseen, jossa liberaaleilla demokratioilla, USA ja EU etunenässä, on vastassaan idän diktatuurien, eli Venäjän ja Kiinan liitto.

Toisaalta yhä useammat eurooppalaiset ulko- ja turvallisuuspoliitikot korostavat, että EU:n ja Saksan pitää Kiina-politiikassa tehdä samanlainen inhorealistinen "päivitys" kuin mitä Venäjän kanssa on tehty. Strategista autonomiaa ja eurooppalaista omavaraisuutta pitää vahvistaa kaikilla rintamilla.

Kiinan on annettu harjoittaa erityisesti taloudellista imperialismiaan mielin määrin viimeksi kuluneiden vajaan 20 vuoden aikana. EU:ssa erityisesti Saksa, mutta myös muut, ovat sulkeneet silmänsä Kiinan pyrkimyksiltä nousta globaaliksi poliittiseksi ja sotilaalliseksi mahdiksi taloudellisen vyörytyksen rinnalla.

Myös ihmisoikeusrikkomuksia on katsottu läpi sormien, koska Kiina on tarjonnut eurooppalaisille yrityksille huikeita kasvumahdollisuuksia. Näin on rakennettu samanlaista vaarallista riippuvuutta kuin mistä nyt kärsitään Venäjän kanssa.

Räikein esimerkki tästä on saksalainen autoteollisuus, joka romahtaisi, jos Kiinaa lähdettäisiin eristämään samalla tavalla kuin Ukrainaan hyökännyttä Venäjää.

Putiniin, hänen lupauksiinsa ja korruptoituneeseen järjestelmäänsä luotettiin liian kauan ja liian sinisilmäisesti. Nyt, kun naamio on pudonnut ja karu totuus on paljastunut, korjausliikkeet eivät enää akuutissa kriisissä auta.

Xi Jinpingin mairean naamion takaa paljastuvat todelliset kasvot tuskin ovat sen pehmeämmät kuin Putinilla. Sen Kiinan johtaja on osoittanut sekä uiguurialueilla että Hongkongissa.

Kiinalla voi olla keskeinen rooli, kun Venäjän aloittamaa sotaa Ukrainan kanssa ratkaistaan diplomaattisesti. Siinäkin Pekingistä tarjottuun auttavaan käteen kannattaa kuitenkin tarttua varovasti.

Xi Jinping on "Kiina ensin" -mies. Hän tuskin lähtee räätälöimään rauhaa ilmaiseksi

.

Lue myös:

Analyysi: Putinin yksi katkera virhearvio: EU rimpuilee odotettua nopeammin ja päättäväisemmin irti Venäjältä tulevasta energiasta

Analyysi: USA:n Naton ja EU:n kasvava yhtenäisyys herättää toivoa, mutta Putinin epätoivoinen vastareaktio voi olla kohtalokas