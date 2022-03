Energia kallistuu räjähdysmäisesti – maakaasun hinta yli 15-kertaistunut vuodessa

Ukrainan sota on sysännyt energian hinnat hurjaan nousuun Euroopassa. Etenkin kaasusta on pulaa ja maanantaina hinta oli hetkittäin yli 15-kertaista vuoden takaiseen verrattuna. Sähköyhtiö Väre varoitti maanantaina, että Suomessa sähkö on erityisen kallista.