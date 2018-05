Liike Nyt on saanut valtavan suosion: "Hakemuksia tulvii ovista ja ikkunoista"

Kansanedustaja Harry Harkimo (sit.) on ilahtunut Liike Nytin Maaseudun Tulevaisuuden kyselyssä saamasta suosiosta. Kyselyn mukaan 12 prosenttia suomalaisisista voisi kuvitella äänestävänsä Harkimon leiriä.

"Olen toki tyytyväinen huomiosta."

Harkimon mukaan gallupit eivät vielä ole ajankohtaisia.

"Meillä on kädet täynnä nyt muuta. Nyttiin tulvii hakemuksia ovista ja ikkunoista. Niitä suorastaan tulvii. Me tukehdutaan sähköposteihin, kun halukkaita on niin paljon."

Liike Nytin verkkosivuilla julkaistaan tänään perjantaina ensimmäinen koekysymys ilmastonmuutoksesta.

"Sillä saadaan kokeiltua toimiiko meidän äänestyssysteemi ja millaisia tuloksia tulee. Toinen koekysymys julkaistaan parin viikon päästä."

Uteliaat joutuvat odottamaan tietoja Liike Nytin tulevaisuudensuunnitelmista kesään asti.

"Me rakennamme nyt verkostoa. Meille on tullut satojen ihmisten yhteydenottoja. Ihmisten, jotka haluausivat pyörittää toimintaa omissa kotikaupungeissaan."

Harkimon mukaan yhtään kulunutta poliittista naamaa ei haluta joukkoihin.

"Me ei haluta tunnettuja poliitikkoja, vaan oman alansa asiantuntijoita. Mun erityinen sydämen asia on saada mukaan nuoria. Kun nuoret saadaan aktivoitua politiikkaan, koko politiikan tekemisen kenttä muuttuu."

Lue myös:

Harkimon Liike Nyt houkuttaa eniten uusista poliittisista liikkeistä – 12 prosenttia suomalaisista voisi äänestää