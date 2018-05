Sipilä vakuutti Ylellä uskovansa soteen ja kokoomuksen yhtenäisyyteen: "Irtiotot on nyt nähty, maakuntavaalit siirtyvät"

Kokoomus on puheenjohtajansa Petteri Orpon hallinnassa, pääministeri Juha Sipilä (kesk.) uskoo. Pääministeriä haastateltiin tänään Ylen haastattelutunnilla.

"Hän on minulle vakuuttanut, että irtiotot on nyt nähty."

Viimeksi puoleensa sote-kantaa vastustamaan asettui Susanna Koski (kok.).

Orpo on ehdottomasti sitä mieltä, että myös valinnanvapaus on sisällytettävä soteen. Muuten se ei sovi kokoomukselle.

"Kaikki nämä on yhdessä sovittu. Minulla ei ole mitään syytä, etteivät nuo (Orpon mainitsemat) tavoitteet toteutuisi", Sipilä sanoo.

"Sote on erittäin huolellisesti valmisteltu. Pelkästään rahoituksesta on tehty yli 21 selvitystä ja yli 700 ihmistä maakunnissa jo valmistelee uudistusta."

Sipilän mielestä yksityisten ja julkisten toimijoiden roolijakoa on selkeytettävä.

"Otamme nyt hallitusti yksityisiä toimijoita mukaan palveluseteleiden kautta. Ennen kaikkea valinnanvapausosuuden tarkoitus on helpottaa lääkäriin pääsyä ja lyhentää jonoja."

Sipilä pitää perustuslakivaliokunnassa tapahtunutta vuotoa hyvin vakavana. Hän kuvaili myös pitävänsä niitä henkilökohtaisesti hämmentävänä.

"Tämä on ollut itselleni, joka tulen politiikan ulkopuolelta, hämmentävää, että näitä vuotoja tehdään. Perustuslakivaliokunta on kuitenkin tuomioistuimen kaltainen toimija, nyt on käytävä vakava keskustelu siitä, että näin ei voida toimia."

Orpo kertoi eilisessä Ylen haastattelussa, ettei maakuntavaalien järjestäminen onnistu lokakuussa. Myös Sipilä pitää todennäköisenä, että vaalien järjestäminen viivästyy.

Niiden ajankohdan on oltava kuitenkin ennen huhtikuun eduskuntavaaleja.

Melkoinen sutina on käynnissä, mutta Sipilä vakuuttaa Ylellä olevansa rauhallisella mielellä.

"Olen tyynen rauhallinen tämän asian edessä, yhtään yötä en ole valvonut. Tiedän, että tämä saadaan hyvässä järjestyksessä maaliin."