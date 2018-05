Keskustan Kärnä haluaa lähiruokalain: "Eihän siinä ole järkeä, että kotimaisten tuotteiden on kilpailtava hinnalla ulkolaisen moskan kanssa"

Kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) vaatii, että Suomen on säädettävä nopeasti lähiruokalaki, jolla luodaan lakisääteiset, hankintalakia vastaavat kriteerit, kaikille julkisille hankintayksiköille sekä valtionyhtiöille.

Kärnän mukaan hankintalaki ei estä lähiruuan suosimista, mutta hankintayksiköiden heikko hankintaosaaminen estää lähiruuan täysipainoisen hyödyntämisen.

"Hankintalaki estää alkuperämaan käyttämisen hankittavan ruoan kriteerinä, mutta esimerkiksi lyhyt toimitusketju kelpaa kriteeriksi. Samoin voidaan edistää luomun hankkimista tai muuta tuotantotapaa", hän toteaa tiedotteessa.

Kansanedustajan mielestä olisi tärkeää, että Suomessa luotaisiin lakisääteinen ja koko maan kattava malli kotimaisten elintarvikkeiden arvostuksen nostamiseksi.

Lähiruokalain luominen ei Kärnän mukaan estä ulkomaisia tavarantoimittajia osallistumasta kilpailutuksiin, vaan asettaa niille ainoastaan samat kriteerit kuin kotimaisille tuotteille.

"Eihän siinä ole mitään järkeä, että kotimaisten eettisten ja ekologisten tuotteiden on kilpailtava hinnalla ulkolaisen moskan kanssa. On aivan selvää, että tuottaminen maksaa enemmän, kun siinä on huolehdittu eläinten hyvinvoinnista sekä esimerkiksi antibioottivapaudesta", hän sanoo.

Kärnän mukaan vastaavantyyppinen lähiruokalaki on käytössä Yhdysvalloissa Illinois’n osavaltiossa.